Amaia Salamanca: "Estoy muy feliz, no puedo pedirle nada más a la vida"

La actriz Amaia Salamanca ha sido nombrada embajadora de la inauguración de la tienda que la firma francesa IKKS acaba de inaugurar en Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Una buena ocasión para preguntarle por sus proyectos profesionales.

"La Semana Santa se presenta trabajando, estoy muy contenta porque estoy con un proyecto nuevo, no me dejan adelantar mucho pero sí puedo decir que es para Netflix. En mayo se presenta Bienvenidos a Edén, la segunda temporada, y también una película que se llama Por los pelos, una comedia que se entrena en agosto, entre otras cosas, y la verdad es que estoy muy contenta, porque disfruto con mi profesión", dijo. "Siento no poder pasar la Semana Santa con mi familia, pero es lo que hay. Mi trabajo es así, de repente tienes unos meses de mucho lío, que no tienes tiempo ni de estar con los niños, pero también ocurre todo lo contrario, y lo disfruto mucho con ellos. Funcionamos así."

Carlos Pérez Gimeno y Amaia Salamanca | Archivo

Durante la conversación que mantuvimos, le pregunté qué opinaba como actriz de la tan comentada bofetada de Will Smith en la gala de los Oscar. "Cuando lo vi pensaba que estaba todo pactado, cuando vi que no era así pensé que era una pena, porque nunca se debe llegar a la violencia, pero por otro lado todos somos humanos y hasta Will Smith, que todos le queremos, también puede perder los papeles y se equivoca". De esa manera lo explicó.

Amaia reconoce que está en un buen momento a todos los niveles. "Estoy muy feliz, no puedo pedirle nada más a la vida. Estoy trabajando mucho, tengo proyectos por estrenar, mi familia tiene salud". Así se despidió.