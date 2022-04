Ortega Cano y Ana María Aldón intentan zanjar la crisis tras su peor fin de semana

Ana María Aldón tuvo este sábado una de sus tardes más complicadas en Viva la vida. Se tuvo que enfrentar a todos sus compañeros al mostrarse decepcionados con ella por la exclusiva que dio el miércoles en la revista Lecturas hablando de su vida, de su matrimonio y de lo mal que se lo había hecho pasar la familia del torero.

La colaboradora de televisión aseguró que la entrevista la dio antes de que el sábado pasado entrase por teléfono Conchi Ortega, y que lo hizo porque necesitaba contar su verdad después de que se haya especulado durante años su papel como mujer del torero. Un cansancio que es visible en ella desde hace meses, sobre todo desde que Rocío Carrasco pusiera en el disparadero a Ortega Cano y desde que se cuestionara el amor de éste por su mujer.

Este domingo, Ana María Aldón ha salido de su casa, junto a su marido, Ortega Cano, y se han dejado ver de lo más enamorados ante las cámaras de Europa Press paseando de la mano. El matrimonio acudía a una arrocería para encargar una paella y comer en familia, ya que minutos más tarde de llegar a casa, entraba Gloria Camila con su vehículo propio.

La colaboradora se mostró molesta con las cámaras de los medios de comunicación y aseguraba que "esto es lo que hacemos todos los domingos", mientras que Ortega Cano, cabizbajo, hacía caso omiso a las preguntas de la prensa y no desmentía ni confirmaba si está bien o no con su mujer.

Unas imágenes que se producen el día después de que Ana María Aldón confirmase en Viva la vida que no se va a separar de su marido y tras la exclusiva que concedió el pasado miércoles en la que aseguraba que el torero le había menospreciado en algunos momentos.

Negro fin de semana en ‘Viva la vida’

Todo ello en un fin de semana en la que José Ortega Cano estalló públicamente en Viva la vida, clamando ante Emma García por vía telefónica que "estoy muy tocado y afectado, soy fuerte e intento ser fuerte pero llega un momento en el que no tengo fuerzas para luchar ante tantas cosas que se hablan".

"Yo cuando me inicié de pareja con Ana Maria, eso era para siempre, es para siempre y encima con un niño que es clavado a mí. No tengo ninguna duda ni he pensado nunca que no pudiera ser mío, es un Ortega, lo lleva clavado en la cara", dijo en Telecinco, ante los rumores que apuntan a que el pequeño José María no es suyo.

"Me gusta la armonía pero me puedo cansar y no quiero llegar a este extremo. No quiero molestar, estoy agradecido a Telecinco, no quiero buscar polémica porque sería de torpes", dijo muy molesto a Emma García, que trató de exculpar al programa y la cadena señalando que la causante había sido su propia esposa o Conchi, su hermana.

"Mi familia es mi familia y todos tenemos defectos. La familia es la familia. Quiero que seamos lo más felices posible. Yo siempre le doy ánimo a ella porque en algunos momentos es un poco frágil". "A Conchi lo mismo, ha sido mi segunda madre. La quiero muchísimo, no tiene nada que ver que algunas cosas no se hagan bien, no todo el mundo somos divinos"

Y, precisamente para tratar de despejar rumores, proclamó su amor por Ana María Aldón. "Yo estoy posicionado al lado de Ana Maria, es una mujer que tiene unos valores importantes. Ella tiene que tomarse unos medicamentos que lleva tiempo sin tomarse. La quiero muchísimo y que Dios quiera que esto dure mucho".