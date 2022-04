La enemiga de Gloria Camila desvela lo "sibilina" que es tras las cámaras

A Gloria Camila le está tocando desmentir o matizar todas las declaraciones de su padre y Ana María Aldón en medio de la crisis matrimonial. Pero ella misma cuenta también con algunos destacados enemigos, tal y como se desprende de las declaraciones de Lucía Pariente.

La madre de Alba Carrillo ha aprovechado para arremeter contra Gloria Camila y desvelar la supuesta cara oculta de la hija de Ortega Cano. Lucía Pariente, que coincidió con la joven en Supervivientes, asegura que es "sibilina" cuando no graban las cámaras de Telecinco.

"Es una chica que deja mucho que desear carente de educación y respeto", dice la no menos polémica madre de Alba Carrillo, que discutió largo y tendido con Gloria Camila en los platós de SV y GH. "Ahora intenta ir de fina y culta, pero tiene de ambas lo que yo de ladrillo", dice, haciendo extensiva su crítica a Rocío Flores, ya que son de la misma edad y el mismo entorno familiar.

"Todo el mundo tiene derecho a trabajar pero no compro nada de lo que dice", asegura Pariente, que desliza alguna de las razones por las que Gloria Camila y su hermana Rocío Carrasco no se hablan: "Lo que tiene que hacer es llamar a su hermana o dejar de hablar de ella. No puedes ganarte el pan hablando de personas que tú no quieres ni respetas".

Mientras, Gloria aprovecha su tribuna en Ya son las ocho para desmentir que la familia se haya reunido para tomar decisión alguna sobre lo que está sucediendo: "No ha habido ninguna cumbre ni reunión de familia para hablar de nada".

Cansada de todo lo que se está hablando sobre la familia y la relevancia que ha ido tomando el enfrentamiento entre Ana María Aldón y su familia política, Gloria prefiere no posicionarse al respecto y dejar que todo vuelve poco a poco a la normalidad: "Mi padre está en una situación muy complicada porque es su familia y por otro lado es su mujer y la madre de mi hermano. Si me pedís que me posicione no lo voy a hacer, creo que esto no es necesario. Se ha hecho una bola increíble, siempre estamos dando la nota. No me voy a posicionar, a mí los únicos que me importan ahora mismo son mi padre y mis hermanos".

Por no mencionar las polémicas palabras de Ortega Cano sobre las pastillas que su mujer ha dejado de tomar. "Ana ya contó en su día que sufrió depresión y ella ha decidido dejarlo. Yo le he dicho que tiene que tratarse con especialistas. Ella sabe que tiene que tratarse, mi padre quiere que se ponga en manos de profesionales. No ha querido dejarle mal, solo ha contado la situación".