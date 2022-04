"Lo de Pantoja tiene mala pinta": el revés que podría arruinar sus planes en Latinoamérica

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para analizar todos los temas de la actualidad social. Centrada en el regreso a los escenarios de Isabel Pantoja pese a que, muy probablemente, queden escasamente unos días para que se difunda la sentencia que podría derivar en su segunda entrada en la cárcel.

Todo ello pese a que el muy comentado regreso de Pantoja a los escenarios dista mucho de ser un fracaso. Cuatro conciertos por Latinoamérica (en Argentina, Perú y Chile) con "casi todo vendido, en espacios grandes de cuatro mil butacas en adelante", explicó en esRadio la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González.

Una serie de conciertos previstos para mayo-junio pese a que en esas fechas pende la sentencia por cooperadora necesaria en un presunto delito de insolvencia punible. ¿Habrán sido sus representantes demasiado optimistas? Lo cierto es que, adelantó la periodista Beatriz Cortázar, "todavía quedan uno o dos conciertos por anunciar".

La periodista señaló que "aunque la sentencia pudiera ser mala para ella todavía cabe recurso y el proceso no se cerraría, no tendría por qué tener ningún problema para viajar aun en el peor de los escenarios".

"Por cómo fue la cosa tiene mala pinta", consideró en esRadio Federico Jiménez Losantos, que señaló que el haber entrado ya una vez en la cárcel podría jugar muy en contra de la cantante. "La primera vez no tenía que haber entrado y ahora tiene antecedentes", dijo, lamentando las nuevas escenas de escarnio que tuvieron lugar hace dos semanas en los juzgados de Málaga.

Mientras tanto, sus hijos Chabelita y Kiko no parecen estar muy preocupados, uno de viaje en Egipto y el otro en el Caribe. Su madre, por otro lado, planifica su regreso profesional a 150 euros la entrada, por lo que "no se puede decir que no haya interés". "Es falso lo que no venda entradas, y está todo prácticamente vendido", se dijo en la crónica rosa.