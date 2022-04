Millonario acuerdo prenupcial y ubicación de lujo: Todos los detalles de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Cuenta atrás para una de las bodas del año. El próximo sábado 9 de abril Brooklyn Beckham (23) y Nicola Peltz (27) se casarán tras tres años de relación. La pareja se prometió en julio de 2020 pero vio sus planes de boda truncados debido a la pandemia del covid-19. En 2021 anunciaron que querían celebrar la boda cuanto antes y sin restricciones, y parece que su deseo se está haciendo realidad, ya que poco a poco han ido revelando detalles sobre su gran día.

Antes de darse el ‘sí quiero’, los novios firmaron un acuerdo prenupcial de 4 millones de dólares para proteger las fortunas familiares de cada uno. El portal inglés Daily Mail apuntó que David y Victoria Beckham poseen una fortuna de 500 millones de dólares, una cantidad pequeña comparada con el imperio de 1500 millones de dólares del padre de Nicola, Nelson Peltz, socio fundador de Trian Fund Management, un fondo de gestión de inversiones alternativas de Nueva York.

Y como el dinero no es un problema para ellos, la boda se celebrará por todo lo alto con una ceremonia judía, fuertes medidas de seguridad y una lista de invitados excepcional. Brooklyn y Nicola han decidido casarse en Montsorrel, una de las casas de vacaciones de la familia de la novia en Palm Beach, Florida, que el empresario compró en 2015 por 103 millones de dólares y que tiene espectaculares vistas al mar. Pensaron mucho en dónde se celebraría el enlace, ya que querían asegurarse de que la familia de Brooklyn en el Reino Unido y la de Nicola en Estados Unidos pudieran asistir, especialmente con las posibles restricciones de viaje.

Entre los invitados más VIP destacan las integrantes de las Spice Girls Emma Bunton, Mel C, Mel B y Geri Horne, que conservan una gran amistad con Victoria Beckham. Los medios ingleses apuntan que existe la posibilidad de que el príncipe Harry y Meghan Markle salgan de su escondite en California para acudir a la boda, ya que son grandes amigos de los Beckham. Según Daily Mail se espera que asistan también la supermodelo Gigi Hadid, Nicole Richie (hija de Lionel Richie), el chef Gordon Ramsay y la actriz Eva Longoria, entre otros.

Elton John, padrino de Brooklyn Beckham, será uno de los grandes ausentes por la reprogramación de su gira Yellow Brick Road, pero su otro padrino, el exfutbolista del Manchester United Dave Gardner, estará presente. Otras grandes figuras del mundo del deporte como Tom Brady -acompañado de su mujer Gisele Bündchen-, también figuran en la lista de invitados.

En cuanto al vestido de novia, un diseño de Victoria Beckham podría haber sido una opción, pero Nicola Peltz ya anunció que ha confiado en Pierpaolo Piccioli, de la casa italiana Valentino. La actriz visitó Roma en dos ocasiones para seguir todos los detalles de la confección. "No he pensado en un vestido específico con el que me quiera casar, así que confiar en Valentino ha sido realmente increíble. El proceso creativo ha sido muy divertido, como encontrar la talla y la tela perfectos", declaró la novia.

Preguntados por cómo pasarán la jornada antes de su gran día, al actriz y modelo declaró: "El viernes por la noche Brooklyn se quedará con mi padre y mis hermanos, a los que se sumarán su padre y el resto de hermanos para hacer una especie de fiesta de pijamas entre hombres. Yo me quedaré con las chicas así que, desde la cena del viernes por la noche, no nos vamos a ver hasta que nos casemos por la tarde".

"Esta es la versión de Hollywood de Meghan Markle y el príncipe Harry", opinó el publicista Couri Hay en The Times. "Tienes al hijo de la realeza del deporte y la moda casándose con la hija de un multimillonario estadounidense, que también resulta ser una hermosa actriz". Unas palabras que definen a la perfección lo que se espera de esta boda.