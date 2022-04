Muere el hijo del expianista de Camela a los 18 años

Miguel Ángel Cabrera, el ex pianista del grupo Camela, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida: su hijo Rafa ha muerto a los 18 años de edad a causa de un accidente de tráfico. A través de un vídeo publicado en las redes sociales, él mismo ha dado todos los detalles sobre el fatídico accidente.

"El 28 de febrero mi hijo tuvo un accidente con 18 años en Aranjuez. Estuvo ingresado en la UCI unos cuatro días. El 4 de marzo falleció con 18 años. Hoy es día 4 de abril. Hago este vídeo solamente porque tengo un montón de mensajes y creo que lo merecéis. Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba encariñado de mí. La verdad es que es una pérdida que no se puede asimilar, queda de por vida. Se cumplen dos meses que falleció. El 24 de abril cumplía 19 años. Me cuesta mucho hacer este vídeo", ha contado entre lágrimas.

Muy afectado pero agradeciendo las muestra de cariño, Cabrera ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que está intentando salir adelante: "Hay gente que tiene confusión por dónde estoy. No me siento con fuerzas tampoco, pero creo que a él le gustaría que lo hiciera. No puedo ver ninguna foto de él. No hay forma de verlo, hoy por hoy", continúa roto.

También ha dado detalles sobre cómo ocurrió el accidente de coche en el que su hijo viajaba con dos amigos: "Rafa fue el perjudicado. La vida me ha cambiado de un día para otro, solo quienes pasan por esto lo entienden". Al parecer, conducía con exceso de velocidad lo que le hizo perder el control del vehículo. Tras chocar, recibió un golpe en la cabeza que provocó su hospitalización en estado grave.

Aunque falleció el pasado 4 de febrero, no ha sido hasta ahora cuando ha tenido fuerzas para hacer pública la triste noticia: "Amor mío lo que te quiero, santito mío mi niño, que no me decía una palabra más alta y te lo has llevado. Te amo hijo mío, siempre voy a estar contigo".

Junto al vídeo, ha publicado una carta dirigida a su hijo en la que habla sobre "todo lo que echas de menos" de él: "¿Te he dicho alguna vez que te amo? Seguramente se me habrá pasado alguna vez mi niño, pero ahora me doy cuenta que existe esa palabra y lo que siento por ti es amor. Cariño mío, lo que te echo de menos, lo que echo de menos tus videollamadas contándome chistes sin sentido y me hacías reír gordito, rey mío, rey de reyes, angelito mío, rey del cielo, mi universo, rey de todo lo que hay allá arriba. Cada día que pasa me doy más cuenta que no estás aquí en este mundo pero sí en mi corazón hasta que esté contigo. Te recordaré por vida amor mío. ¿Alguna vez te he dicho que te amo? No te lo voy a decir yo, te lo va a decir mi corazón, rey mío. Gordito mío, te quiero más que a mi vida", concluye el emotivo texto.