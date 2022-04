Enrique Ponce y Ana Soria, felices como perdices: él empieza a vender hectáreas de su finca en Jaén

"Apasionado reencuentro" de Enrique Ponce y Ana Soria, leemos en la portada de Semana bajo una foto en la que la pareja se dedica carantoñas. Tampoco es que llevasen días separados: la imagen recoge el momento en el que el torero acudió a recoger a su novia a la peluquería.

El reportaje, en el que vemos besos, abrazos, caricias y muchas sonrisas, demuestra que la pareja sigue adelante, en contra de todos los que han querido separarlos.

Semana también avanza en exclusiva que el maestro ha comenzado la venta de "La Cetrina", su joya de la corona. Según la revista, Ponce ha vendido 40 hectáreas con 3.000 olivos de la finca. A cambio ha recibido un millón de euros.

La propiedad, que está a la venta en su totalidad, consta de 900 hectáreas de terreno más una casa de 420 metros cuadrados de superficie. En ella, Ponce sigue pasando parte de su tiempo, aunque "no entrenando". De momento no hay vuelta a los ruedos.

Esther Doña, con escote de infarto

Esther Doña, sabedora de su excelente figura, ha vuelto a hacerlo: si en 2019 dejó epatados a los asistentes de la Gran Gala Solidaria en el Teatro Real luciendo un diseño con escote en V que nacía en sus escápulas y moría prácticamente en su ombligo, esta vez ha escogido una indumentaria similar para acudir a la boda de su hijastro.

Vemos en la página 86 del Hola a la marquesa viuda de Griñon con un vestido de estampado vegetal color amarillo escotadísimo. Una gran lazada al cuello tapa un poco su esternón, que queda completamente a la vista. Junto a ella, con rostro de orgullo, el juez Santiago Pedraz mira a cámara vestido de chaqué.

La boda de Alejandro Pedraz y su novia Elima se celebró el pasado domingo en la parroquia de Santa María de la Peña de Brihuega, Guadalajara. Después, los novios agasajaron a sus invitados con un almuerzo en El Soto de Mónico, a los pies del río Manzanares.

Alejandro, de profesión fisioterapeuta y jugador de jockey, es hijo de la primera mujer del magistrado.

Habla la "amante" del novio de Rocío Flores

Lecturas califica directamente como "amante" a Laura Gutiérrez, una morena que asegura haber mantenido una relación sentimental con Manuel Bedmar, conocido por ser el novio de Rocío Flores Carrasco y cuyo nombre no aparece ni en portada. La revista le dedica al tema un titular impactante: "Rocío, traicionada".

Dice Laura que durante meses se ha estado viendo con Bedmar, a veces "en su propia casa", y tacha a la hija de Rocío Flores y Antonio David de "autoritaria" y "tóxica". "Manuel se desahogaba conmigo", añade.

Aclara que sus relaciones sexuales se limitaron a dos ("yo no quise más") y dedica la entrevista a explicar que la pareja de novios discutía mucho porque él es muy casero y prefiere jugar a la Play y vivir según su nivel adquisitivo. Sorprendente pregunta la de si "compraban bitcoins". Al parecer una vez discutieron por este asunto: "Rocío quería invertir 200 euros pero el banco bloqueó la operación y le pidió el dinero a Manuel".

El resto son detalles escabrosos del cómo se hizo y frases poco elegantes. Dice tener todo tipo de pruebas, como audios, fotos o mensajes del tipo a "Me encantaría estar jugando a la Play y que te bajes al pilón".

Chabelita y Asraf: viaje patrocinado a Egipto

Resultaba extraño ver los muchos stories que ha venido publicando Chabelita en las últimas horas en su Instagram de su viaje a Egipto y que no etiquetase a un hotel, una aerolínea o una agencia de viajes. La respuesta la tenemos en Semana, patrocinadora de su periplo. La revista publica varias fotos exclusivas de la ruta que está realizando por el desierto la hija de Isabel Pantoja junto a su novio y su hijo.

Vemos a Isa Pi, Asraf y el pequeño Albertito montando en camello, regateando en los mercadillos o posando ante las pirámides en un reportaje en el que leemos que Chabelita "necesitaba tomar distancia para poder ver sus problemas desde otra perspectiva porque está muy angustiada por la posibilidad de que su madre pueda ingresar en prisión de nuevo".

La boda de Junot y Falcó, 38 páginas en ‘Hola’

Hola se ha hecho con la exclusiva de la boda de la temporada, la que unió a Isabelle Junot y Álvaro Falcó el pasado sábado en Plasencia, y dedica su portada al completo al enlace de los nuevos marqueses de Cubas. Todas las ventanas incluyen fotos de las invitadas a la ceremonia con más renombre: Marta Ortega, Eugenia Silva, Inés Domecq y Tamara Falcó, que tuvo un papel especial leyendo en la Iglesia y poniendo los gemelos al novio.

Capítulo especial merece Marta Chávarri. Porque si por algo interesaba esta boda es, precisamente, porque, por primera vez en años, vemos a la madre del novio en todo su esplendor, vestida con un elegante diseño azul noche de camisa y pantalón adornados con plumas de la firma catalana Tot Hom.

En el interior, a lo largo de 38 páginas a todo color, vemos todos los detalles: desde la invitación y el menú, hasta imágenes tomadas durante momentos tan íntimos como los minutos antes de la ceremonia. El padre de la novia, Philippe Junot, "al borde de las lágrimas", leemos, y la madre, Nina Wendelboe-Larsen, vestida de color azul Francia de Alicia Rueda. Llama la atención la imagen elegida para la portada: el vestido nupcial, a medida, hace arrugas. Demasiadas.

En cuanto al desfile de invitadas, muchos diseños floreados y coloridos que hacen que las fotos parezcan un catálogo de Gastón y Daniela.

Por cierto, Hola no recoge la foto que se ha filtrado en otros medios, en la que baila la pareja con mas morbo de la ceremonia, Marta Chávarri y Philippe Junot, que tuvieron un romance en 1996.

Primeras fotos de Campanario embarazada

Lecturas lleva a portada un recuadro en el que vemos a María José Campanario luciendo su tripa de embarazada por primera vez. Existe un documento gráfico que se publicó hace unas semanas en el que hacía todo lo posible por taparse la barriga. Ahora ya no se esconde.

Las fotos han sido tomadas mientras María José acude al gimnasio en el que se prepara para el parto. Campanario está casi de siete meses. Jesulín de Ubrique y ella esperan una niña que nacerá en junio.

En la página siguiente, vemos a la que será la hermana mayor de la criatura, Julia Janeiro, acompañando a su novio al campo de fútbol. Juls, que tiene legión de seguidores en Instagram y que jamás ha hablado de su vida privada a cambio de dinero, sale con Tommy Rosi, jugador del Getafe B.

Carla Vigo habla de Letizia

Carla Vigo vuelve a la portada de una revista, esta vez Lecturas, para presentar en sociedad a su novio, un joven con el que vive desde hace meses y que responde al nombre de Álvaro Uceda (hay que buscarlo en la letra pequeña).

Aunque ella insiste en que quiere ser famosa por su carrera como actriz y no por su parentesco con la Familia Real, al final, tiene que ser consciente de que el titular de portada hace referencia a ésto. "Mi tía Letizia aún no conoce a mi novio". Consciente o inconscientemente, al final lo que interesa de esta chavala es su procedencia.

Y eso que apenas dedica una palabra al asunto. Le preguntan si su tía conoce a Alvaro. "No", responde escueta. "¿Se lo presentarás?". "Sí, en algún momento, no se cuándo". Y ya tenemos reportaje.

Carmen y Shaila Dúrcal, enfrentadas

Según publica Diez Minutos en exclusiva, las hermanas "están moviendo sus hilos por separado" porque las dos quieren encarnar a Rocío Dúrcal en la película que Sony prepara sobre la cantante.

El proyecto se centrará tanto en su vida familiar como en su exitosa carrera sobre los escenarios y supondría el regreso al mundo del cine de Carmen Morales, la mayor de la familia. Según la revista, de momento es la que más papeletas tiene para hacerse con el papel.

El guión se basará en el libro Volver a verte, escrito por José Aguilar.

Cóctel de noticias

Cumbre de royals en el funeral homenaje del duque de Edimburgo en Londres. Hola despliega toda su artillería para retratar a las reinas y princesas, entre las que destacan respectivamente la nuestra, Letizia Ortiz, y la británica, Kate Middleton.

Canales Rivera se reconcilia con su novia Isabel. La pareja aparece sonriente en la portada de Diez Minutos. Para celebrar que se han dado una segunda oportunidad se han marchado a París.

Semana entra en la casa de Jaime Ostos, a la venta, según la revista, por 850.000 euros. Aunque Mariángeles Grajal no lo ha confirmado, varios medios aseguran que la residencia del torero en Villaviciosa de Odón ha salido al mercado. La verdad es que el reportaje parece sacado de Idealista.

Antonio Resines se sincera en Hola tras estar al borde de la muerte. El actor concede una amplia entrevista en la que narra cómo le ha afectado el Covid: ""Cuando le dije a un médico que no quería vivir así, me contó que uno de sus hijos usaba el truco de la escobilla de ‘Los Serrano’. Eso me hizo reír y recuperar la ilusión por la vida".

El último retoque de Ortega Cano, a todo color en Semana. A la revista le ha dado tiempo a incluir en su número de este miércoles varias fotos de la salida del torero de la clínica en la que se ha realizado un injerto de cejas. Y quizás algo más.

El salario de Ana Duato e Imanol Arias, al descubierto. Semana recoge el caché de los actores, publicado por RTVE. Cada uno se embolsa 47.054 euros por episodio.