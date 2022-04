Habla la "amante" del novio de Rocío Flores: "Le fue infiel conmigo en su propia cama"

Nuevas informaciones ponen en duda la fidelidad de Manuel Bedmar a su pareja Rocío Flores. Una joven llamada Laura Gutiérrez ha concedido este miércoles una exclusiva a la revista Lecturas en la que asegura que mantuvo una relación con el yerno de Antonio David Flores durante seis meses. El motivo que le ha llevado a dar una entrevista es el supuesto daño que le ha hecho Bedmar al asegurarle que estaba dispuesto a dejar a su pareja por ella.

Según la versión de Laura Gutiérrez, Bedmar fue infiel a Rocío Flores en su propia casa: "Sí, fue infiel a Rocío conmigo. Han sido seis meses, hasta junio, más o menos. Hablábamos y quedábamos", asegura. "Nos acostamos en la cama que comparte con Rocío. Yo tenía miedo de que ella encontrara un pelo mío", detalla.

Además, confirma que tiene "todas las pruebas" que evidenciarían que lo suyo era más que una aventura y tenían planes de futuro: "Tengo audios, fotos… Todas las conversaciones". Muestra algunos mensajes del tipo a "Me encantaría estar jugando a la Play y que te bajes al pilón". Algunas de estas pruebas demostrarían que Manuel "no soportaba" estar con Rocío: "No le apetecía estar con ella" y explica que a la vuelta de Supervivientes, la hija de Rocío Carrasco dio un ultimátum a Manuel.

Según la publicación, este testimonio rompe por completo con la imagen de "novio perfecto" que pretende cultivar Manuel Bedmar. "Manuel quería que mintiera y le dijera que no habíamos tenido nada", explica la supuesta amante. Y tacha a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David de "autoritaria" y "tóxica". "Manuel se desahogaba conmigo", concluye.