Los fans de Rocío Carrasco atacan a Ana Milán por cuestionar la politización de 'Sálvame'

Ana Milán está sufriendo las críticas y hasta el intento de cancelación de los seguidores de Rocío Carrasco. Todo se debe a un tuit de la actriz haciéndose eco de las bajas audiencias de Sálvame, algo a lo que contestaron sus numerosos seguidores de manera amistosa.

Por qué creéis que está pasando esto? https://t.co/yECOn9SER0 — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) April 5, 2022

Los problemas y el acoso a Ana Milán comenzaron cuando decidió dar "favorito" a la contestación de su seguidor que destacó que "el declive empezó con el documental de Rociíto. Hubo una imposición de criterio torticera y politizada en la mayoría de programas que se les ha vuelto en contra. Así de simple".

Esto despertó las iras de los seguidores de Rocío Carrasco, desaparecida de Telecinco desde su último especial Montealto. Los defensores del icono feminista de La Fábrica de la Tele arremetieron duramente contra Ana Milán, atrapada en el fuego cruzado de estos fans enfervorecidos por apenas unos "favs".

Ana Milán siendo cancelada por los favs a estos tweets en contra de Rocío Carrasco. Por eso es tendencia nacional. pic.twitter.com/j7sZhHBOhB — #PorQuéTT (@xqTTs) April 5, 2022

"Si no apoyas a Rocío Carrasco, no apoyas a ninguna víctima", escribió un seguidor de la vertiente más política de Sálvame. "Me has decepcionado y ya me ha quedado claro que solo quieres llamar la atención", cuestionó otro. Esas fueron solo algunas de las reacciones de esos supuestos seguidores que convirtieron a la actriz en "Trending Topic", ensuciando el debate inicial sobre el declive de las audiencias que había planteado.