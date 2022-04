Andrés Pajares: "Lo de los Oscar me pareció vergonzoso por ambas partes"

La aparición de Andrés Pajares en la entrega de Oscar al Humor fue todo un acontecimiento, porque es muy raro que el cómico se deje ver en actos sociales. Lleva tiempo alejado de los escenarios, haciendo una vida muy tranquila junto a su mujer Juani Gil, con la que se casó en la más estricta intimidad hace un par de años después de mantener una sólida relación de más de una década.

Era una ocasión especial, porque fue uno de los que consiguió un galardón, al igual que Fernando Esteso, su gran amigo y compañero, que por problemas de salud fue el gran ausente de la gala. "Estoy encantado de venir, y lo recibo con mucha alegría. El humor es muy importante, aunque ahora da un poco de miedo, porque a lo mejor gasto una broma a un amigo y te atizan una bofetada. Me pareció vergonzoso lo que ocurrió en Los Oscar, por ambas partes." Así lo confesó.

Pajares se sorprendió por la ausencia de su amigo. "Esperaba verle hoy, he hablado con Fernando hace dos días y estaba bien. Sí nos ofrecieran algo para trabajar juntos, a mí me gustaría mucho, afortunadamente estoy bien, vengo del fisio pero no me puedo quejar". Al preguntarle por sus hijos dijo que estaban todos muy bien. "Mari Cielo se acaba de ir hoy mismo a Marbella, ha estado unos días con nosotros, y Andrés muy bien, volando, la relación muy bien". Sin entrar en detalles.

De sobra es sabido la buena amistad que tiene desde siempre con Concha Velasco, y contó que había estado viéndola. "La he encontrado muy bien y muy guapa". Y de esa manera se despidió.