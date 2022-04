La asistencia de la Familia Real a la Misa de Pascua en Mallorca se queda en el aire

El próximo 17 de abril tendrá lugar la misa del domingo de Resurrección que cada año acoge la catedral de Palma de Mallorca y que se vio afectada por la pandemia del coronavirus, así como las procesiones de Semana Santa y otros actos religiosos. Una vez levantadas las restricciones y ahora que poco a poco se vuelve a la normalidad, se esperaba que este año se produjera la habitual foto de la Familia Real a las puertas del templo, pero según adelantó el Diario de Mallorca, "no está previsto" que Felipe VI, doña Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, visiten la isla.

No obstante, no es una decisión definitiva, ya que su presencia en este acto no se encuentra dentro de la agenda oficial de Casa Real, que se conocerá el próximo viernes. Fuentes de Zarzuela se encargan de informar de manera informal a la prensa sobre la asistencia de los Reyes antes de comunicarlo de forma oficial, pero en esta ocasión transmiten que la visita "no se producirá".

El motivo principal, los tiempos convulsos motivados por la invasión de Rusia a Ucrania. Según fuentes de Casa del Rey, no sería conveniente dar una imagen festiva y alegre en un evento de estas características, ya que "cualquier movimiento y aparición de los reyes se estudia con mayor pulcritud si cabe", dicen desde el citado diario. Si no acuden a Palma de Mallorca, se abriría ante ellos la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones privadas en familia.

La foto de la familia es una de las imágenes más esperadas de este año, ya que supone el regreso de la princesa de Asturias a España con motivo de sus vacaciones. La heredera se encuentra cursando Bachillerato en un exclusivo internado en Gales, por lo que sus apariciones se producen con cuenta gotas. La última vez que la vimos fue durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde dio su obligado discurso y mostró una imagen mucho más madura.