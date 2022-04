Muere Carolo Ruiz, único hijo de Terele Pávez, a los 49 años

El mundo de las artes escénicas está de luto después de conocer la noticia del fallecimiento de Carolo Ruiz, el único hijo de la célebre actriz Terele Pávez. Fruto de la relación de la intérprete con José Benito Alique, ha muerto a la temprana edad de 49 años, tal y como ha confirmado el actor Santiago Segura en su cuenta de Instagram.

"Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo: ‘no estés tan tranquilo, chato, que esto es así'. Y te quedas con cara de gilipollas, porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar…", ha escrito el director de Torrente en sus redes sociales. "Carolo era fan del Barça. Carolo echaba una mano en todo lo que podía a todo el mundo, intentaba ayudar a los demás, bien fuese a un amigo o a una ONG", ha recordado.

Santiago Segura mantenía una relación muy estrecha con Carolo, tal y como él mismo ha reflejado en el emotivo post que le ha dedicado. Además ha destacado la buena relación que tenían madre e hijo y lo "vacío" que quedó tras el fallecimiento de la actriz: "Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿qué relación puede superar la conexión madre e hijo?".

El actor ha lamentado no haberse podido despedir de su amigo debido a la "rapidez" de su marcha: "No nos hemos podido despedir Carolo, te has ido de manera totalmente brusca, y al menos para mi, totalmente inesperada. Dejas desolación entre tus amigos porque te hacías querer". Al menos le queda el "consuelo" de que su amigo descansa en paz junto a su madre: "Ahora ya estarás con ella, pienso, para darle algo de poesía a una situación deprimente, para no estar totalmente hundido con un acontecimiento tan dramático como sin sentido".