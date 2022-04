Paz Padilla, en guerra contra La fábrica de la tele: "Ya no veo 'Sálvame', estoy en otra onda"

Paz Padilla fue una de las invitadas a la presentación del nuevo libro de Tamara Gorro, Cuando el corazón llora, donde se dejó ver con un look de lo más rejuvenecedor y muy sonriente. La presentadora regresa así a la vida pública después de su inesperado despido de Sálvame pero con interesantes proyectos de cara al futuro: "Yo nunca he dejado de trabajar. No he estado nunca parada y llevo 30 años en la profesión".

La humorista no tiene miedo a hablar sobre sus más de trece años en Mediaset España aunque prefiere pasar página y centrarse en "lo que está por venir": "Ya no veo Sálvame", aseguró, confesando que actualmente está "en otra onda": "Le agradezco muchísimo al programa y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida. Soy quien soy por mis circunstancias y por lo que he vivido", dijo la gaditana, evitando hablar sobre la demanda por despido improcedente que interpuso a la productora, contra la que se avecina una guerra en los juzgados: "Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida. Estas cosas las vivo como algo que me sucede pero no me hundo. No tengo enemigos. Todas las personas que están alrededor mías son amigos".

Paz Padilla

Tampoco quiso hablar sobre la relación que mantiene con sus anteriores compañeros de trabajo, como Belén Esteban o María Patiño, a las que dejó de seguir en redes sociales después de su agrio enfrentamiento por las vacunas: "Le guardo mucho cariño a todo el mundo que pasa por mi vida. Quiero a todo el mundo. Soy feliz. Estoy en otro momento de mi vida".

Entre sus nuevos proyectos está una nueva marca de ropa que ha creado junto a su hija Anna Ferrer, que durante los últimos años se ha convertido en una de las influencer más importantes de nuestro país: "Tenemos un proyecto muy interesante para el verano. Lo que más me gusta en esta vida es rodearme de amor. Pasar tiempo con ella es lo que más me gusta en la vida porque pienso que la vida pasa muy rápido. Ella es lo más importante de mi vida, así que cada momento que vivo con ella, es un regalo".

Pese a las críticas que ha recibido por su "nueva filosofía de vida", Paz Padilla tiene muy claro que nadie cambiará su forma de pensar, aunque ello le lleve a perder trabajos: "Una vida es muchas vidas, estamos aquí y entonces hay que vivirlo. Si alguien viene y me viene querer, pues me voy a dejar".