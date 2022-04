La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Emilia Landaluce y Daniel Carande para tratar todos los temas del corazón, incluyendo las escandalosas novedades del sumario de la investigación contra La Fábrica de la Tele y su programa estrella, Sálvame, que esta semana fueron tildadas de "mentiras" por su presentador, Jorge Javier Vázquez, en un ataque directo a las informaciones publicadas por Libertad Digital y esRadio.

"Nos han acusado de mentir, pero yo insisto. Manejamos un sumario judicial", dijo en Es la mañana de Federico su subdirectora, Isabel González, que a continuación recordó que "ha habido etapas en que a Sálvame solo lo hemos defendido aquí", cuando se trataba -eso sí- de lo que se ha venido a denominar ya un programa de la crónica rosa, no de la crónica negra española.

"La foto de conjunto es el sumario que dice que hay una trama criminal, y esto es textual, refiriéndose a Sálvame y La Fábrica. Y está en en el sumario, diciendo que hacen dinero delinquiendo y consiguiendo datos privados absolutamente prohibidos que ni la Policía ni nadie puede averiguar. Y que lo hacen para ganar dinero subiendo audiencia y creando contenido, y esto no es una opinión: lo dice directamente el juez instructor. Se creaba, se delinquía para dar contenidos. ¿Y resulta que es todo mentira? Mentira eres tú, Jorge Javier", dijo Federico Jiménez Losantos para reivindicar la información publicada por Libertad Digital.

Esta "trama criminal", al margen de los insultos proferidos desde el programa a modo de única defensa de lo publicado a partir del sumario y comentado también en esRadio,

El sumario relata detalladamente llamadas como la del 24 de abril de 2018, el 31 de mayo de ese mismo año o un mes más tarde, el 26 de junio de ese mismo año, todas ellas detalladamente desglosadas en el artículo publicado en Libertad Digital por Isabel González y Miguel Ángel Pérez.

Tal y como aseguró Federico en esRadio, el delito era tan flagrante y continuado que incluso Ángel Jesús Fernández Hita, el policía que conseguía la información, comenzó a asustarse. "El delito es tan escandaloso que hay un momento en que el policía se da cuenta de que va a caer, que no puede ser que dure. Cuando dice ‘tened cuidado’. Porque ya ha salido una ficha de la Pantoja en televisión. Y esa la segunda vez que pasa, cuando lo normal es que la primera el fiscal ya vaya a saco. Enseñar una ficha policial es un delito de tal gravedad que no lo hace ni el ministro del Interior, pero lo hacen en un programa del corazón. El policía sabe que esta delinquiendo pero dice a ver si lo repiten que son unos bocas. Y al final cayó".

A continuación, el director de Es la mañana de Federico, defensor durante muchos años del formato de La Fábrica de la Tele, se permitió dar un consejo a sus responsables ante la tormenta que tienen por delante: "¿Por qué no reconocéis lo que habéis hecho, espiar a todo el mundo incluyendo a los colaboradores del programa? Pedid disculpas ¿Qué costaría? ¿Por qué no se hace? Porque son muy soberbios, igual que cuando sacaron una nota diciendo que no conocían al policía. Y están ya mezclados con el Gobierno." Para Jiménez Losantos, pedir perdón y reconocerlo significaría "ponerse una vez colorado en vez de cientos amarillo. Pero no".