Ivonne Reyes anticipa un Deluxe "espeluznante" con Vanesa Martín, ex de Pepe Navarro: "Son muchos detalles que faltan"

Ivonne Reyes acudió a Ya son las ocho con Sonsoles Ónega para hablar de nuevo las tensiones de su relación con Pepe Navarro y todos los sucesos posteriores, incluso judicializaos. También habló de Vanesa Martín, ex del periodista que este viernes acude por su parte al Deluxe para denunciar la situación que vivió ella misma con Navarro.

Una relación que se remonta a 1998 y que acabó también los tribunales con acusaciones de malos tratos y una sentencia condenatoria para Pepe Navarro. Unos sucesos que una reciente entrevista del periodista también en el Deluxe volvieron a sacar a colación y que la noche de este viernes a buen seguro vivirá un nuevo capítulo con un relato que Ivonne ha pronosticado que será "espeluznante".

"Son muchos, son muchos los detalles que faltan. Tengo contacto con ella, o perno somos íntimas de hablarnos todos los días, sino de vez en cuando. La última vez no fue hace mucho, pero antes hace cuatro años, estuvimos cenando". Todo fue "bastante fuerte", dice, y "hay muchas cosas que coinciden en la forma de actuar de este hombre", explicó Ivonne.

Dice la presentadora que "a mí nunca me puso la mano encima, pero hay coincidencias en la forma de hablar, en los términos. Su forma de hablar es muy autoritaria, pero yo no he vivido lo que vivió ella", dijo sobre su relación con Martín y los posibles puntos en común vividos por ambas.

"Tenemos una buena amistad, no nos vemos siempre, no estamos hablando siempre peor bueno. Su relato es muy fuerte, remueve mucho. Falta todavía mucho", dijo Ivonne en el programa de Sonsoles Ónega, conocedora del caso denunciado por la mujer, también expareja de Pepe Navarro.