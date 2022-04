Criticas a La fábrica de la tele por la "grotesca" entrevista a Vanessa Martín: "No tienen vergüenza"

La fábrica de la tele continúa intentando limpiar su imagen y por ello invitó al plató de Viernes Deluxe a una persona a la que llevaba varios meses ignorando: Vanessa Martin, ex pareja de Pepe Navarro. La exmodelo acudió por primera vez al programa de Telecinco para narrar el infierno que vivió junto al presentador cuando ella tenía 22 años y que terminó con una sentencia de lesiones e injurias.

Cuando Vanessa comenzó a "intimar" con Pepe Navarro, el comunicador tenía pareja, Eva Zaldívar, algo que ella desconocía: "Me decían que tenían una relación más bien social, de cara a la galería". Aún así, insistió en que sus inicios no fueron malos: "Yo me enamoré locamente de él".

Todo parecía ir bien hasta que Vanessa descubre que se quedó embarazada y decide contárselo a Pepe, que le anima a "deshacerse del problema": "Yo no contemplo el aborto como un método anticonceptivo", dijo la invitada, que decidió seguir adelante. Pepe le propuso entonces acudir a un médico de confianza: "Me fie de él. Empecé a ir a ginecólogo y me dijeron que el feto era extrauterino. Pero me di cuenta de que este señor nunca me citaba en horario de consulta, no me daba documentación ni me hacía ecografías. Estaba claro de que no quería dejar huella de mi embarazo".

"Cuando ya sospecho, empiezo a informarme, los dos me recomendaban abortar. Decido ir a una clínica privada, sin decirle nada, necesitaba una segunda opinión. En ese momento me encuentro que el feto está bien pero parece ser que las prácticas no han sido las más habituales y que el feto no tiene sonido del corazón". Finalmente, tuvo que ser intervenida para provocar la salida del embrión: "No puedo demostrar que él es el padre porque el niño no ha nacido, pero tengo mis sospechas de lo que pasó con ese niño".

Kiko Hernández y Vanessa Martín

Completamente devastada, Vanessa decide entonces acudir a un último encuentro con Pepe Navarro, a petición de él, pero cuando ella quiso marcharse la retuvo en la casa durante varias horas: "Se me echó encima". Tras conseguir escapar, lo denunció y consiguió una sentencia firma que condena al presentador por lesiones e injurias: "Me dio una paliza", dijo muy afectada. "Me coge del cuelo para detenerme, casi me ahoga, me da patadas, puñetazos, me deja la cara rota, y cuando ve que no puedo respirar para. Me dice que me lo he buscado, que le llevo al límite. Él es consciente de lo que ha pasado, no estaba borracho, y era porque le decía que le dejaba", relató, sin querer dar más detalles.

El programa mostró la sentencia en la que Pepe Navarro es condenado por "una falta de lesiones e injurias leves", que el presentador recurrió hasta en tres ocasiones sin éxito. "La golpeó en varias ocasiones hasta producirle varias contusiones", detalla la sentencia. Además, la expareja de Navarro aseguró que recibió amenazas para que retirar la denuncia.

Duras críticas contra el programa

Algunos colaboradores como Kiko Hernández, en connivencia con Patricia González, directora del Deluxe a través del pinganillo, trataron de poner en cuestión su relato restándole credibilidad. Con cada afirmación de la entrevistada, la dirección del programa trató de transmitir la versión de Pepe Navarro a través de Kiko Hernández, algo que indignó incluso a tertulianos presentes en el plató como Paloma García Pelayo. "Vengo a dar mi entrevista y no voy a permitir que se ponga en duda que casi me mata de una paliza. No te voy a admitir que me sigas llamando mentirosa", le contestó con firmeza Vanessa Martín al colaborador.

Esta situación también enfadó a los usuarios de las redes sociales, que no entendieron la agresividad con la que se intentó desacreditar a la invitada: "Kiko Hernández tirando por tierra el testimonio de una mujer agredida según sentencia judicial porque es amigo de Pepe Navarro. Y luego va de abanderado del feminismo", señaló un tuitero.

"Menuda vergüenza de directora en Viernes Deluxe mandando a los colaboradores por pinganillo que comente la versión del maltratador", escribió otro perfil. "Me está pareciendo grotesca la entrevista por parte de algunos colaboradores que no paran de cuestionar y preguntar detalles sin sentido. Ojalá cuestionaran al agresor así. Bueno de hecho ojalá ese señor no volviera a pisar un plató de televisión. No tienen vergüenza", añadió otra tuitera.

El programa lanzó incluso una encuesta a través de las redes sociales donde preguntaban a los espectadores si se creían o no la versión de Vanessa Martín: "Me la creo totalmente", era una de las opciones, "se está sumando al carro de las ex de Pepe", era otra.