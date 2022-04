La infanta Elena, arropada por Victoria Federica, se despide de uno de sus mejores amigos

La infanta Elena viajó el pasado fin de semana hasta Segovia para despedirse de José María Álvarez de Toledo y Gómez-Trénor, que falleció el pasado 7 de abril a los 73 años por problemas cardiorrespiratorios. La hermana de Felipe VI acudió a la capilla ardiente del tanatorio San Juan de la Cruz acompañada de su hija Victoria Federica para darle un último adiós a su amigo y el pésame a la familia.

Álvarez de Toledo fue un aristócrata valenciano, conde de La Ventosa. Su relación con la infanta Elena se remonta a 1986, cuando contrajo matrimonio con su gran amiga Rita Allendesalazar. Pasaban las vacaciones juntos en Muñopedro, un pueblo Segoviano, dónde enterraron al aristócrata.

Con una finca en el pueblo y conocido por todos los vecinos, muchos de ellos acudieron al velatorio para darle un último adiós y mostrar sus condolencias al resto de la familia. Tras la misa funeral, la hija y la nieta del rey emérito acompañaron al féretro junto al resto de la comitiva fúnebre hasta el cementerio de Muñopedro.

Nacido 1948 en Valencia, además de conde de La Ventosa, también fue Coronel de Infantería, caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, diplomado de Estado Mayor y maestrante de Valencia. Desde que se casó con Rita, entró en el círculo íntimo de la infanta Elena. En verano, pasaban las vacaciones en Muñopedro dónde se les veía paseando por el pueblo e incluso yendo juntos a misa en Marugán.

Tanto Rita como José María fueron grandes apoyos para la infanta Elena cuando se separó de Jaime de Marichalar. Pero no sólo eso, su relación con la familia fue tan estrecha que Rita ha llegado a ejercer de canguro de Victoria Federica y Froilán cuando estaban en pleno proceso de separación.

Precisamente Victoria Federica, tenía una relación muy estrecha con José María Álvarez de Toledo y Rita y utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo a la familia y de paso, hacer una profunda reflexión sobre la muerte: "La muerte no es nada'. "Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo", decía su último post de Instagram.