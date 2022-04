Marta Riesco acusa a Olga Moreno de boicotear su relación con Antonio David Flores

Marta Riesco recordará si 35 cumpleaños como uno de los más amargos de su vida. A pesar del fiestón que montó el pasado viernes y al que acudieron numerosos amigos y familiares, la reportera de El programa de Ana Rosa tuvo que lidiar con el plantón de su novio Antonio David Flores en el último momento. Poco antes de que una limusina rosa la recogiera para irse de cena, Marta rompió en directo con su pareja por no acudir a su cumpleaños a pesar de que llevaba semanas organizándolo.

La periodista reconoció este lunes en su programa que ha pasado un fin de semana terrible y no ha tenido noticias de su pareja. "No me coge el teléfono, no sé nada de él", desveló Marta. Ahora mismo no está abierta a la reconciliación, ya que ha sufrido mucho para poder disfrutar de su relación con naturalidad y parece que Flores no termina de liberarse de su matrimonio. Según Marta, la responsable de esta situación tiene nombre y apellido: Olga Moreno.

"Rocío Flores no tiene nada que ver con esto, al revés. La chica me ha cogido el teléfono, me ha estado consolando y hemos estado hablando. Respeta la decisión de su padre", dijo, despejando las sospechas sobre una posible mano negra. "Es un padrazo y yo estoy con él sabiendo que su prioridad son sus hijos", confesó. Días antes del cumpleaños, el ex guardia civil recogió sus cosas de su casa de Madrid y puso rumbo a Málaga para no volver.

Sin nombrarla directamente, Marta no pudo evitar culpar a Olga de la situación por la que está atravesando Antonio David, que se siente atado a su matrimonio. "Hace ocho meses que dijo que se separaba. Ya no puedo estar encerrada en una casa para no hacer daño a otras personas. Es que no puedo ser más clara", dijo muy dolida.

"El argumento no lo puedo dar porque implica a otras personas, la culpa al final la tiene él. Es quien tiene que poner las cartas sobre la mesa, igual que las he puesto yo. No se nos han puesto las cosas fáciles desde el minuto uno", añadió.

La fiesta de Marta era la presentación oficial de la pareja, algo pactado por ambos, pero la ausencia de Antonio David fue la razón de la ruptura. "Él no ha tomado la decisión que tendría que haber tomado con respecto a mi cumpleaños. Llevo mucho tiempo esperando ese momento, salir a la calle con mi novio, la persona de la que estoy enamorada. No puedo aguantarlo más", sentenció.