Antonio David, sobre Marta Riesco: "Me enamoré de Blancanieves y ahora es Maléfica"

Días después de hacer pública su ruptura sentimental con Antonio David Flores, Marta Riesco regresó este lunes al programa Ya son las ocho donde habló sobre el "nulo contacto" que ha tenido con su expareja a lo largo del fin de semana. Junto a ella se encontraba el periodista Aurelio Manzano que pudo hablar con el entorno del ex guardia civil, que le transmitió la decepción que este habría sentido al ver a la reportera rompiendo con él en directo, así como sus posteriores intervenciones en Viva la vida y El programa de Ana Rosa.

"Está siendo bastante difícil la situación pero estoy bien rodeada. Tengo la cabeza amueblada", dijo Riesco al comienzo del programa, tras lo cual recalcó que sigue sin saber nada de Antonio David a pesar de que se había intentado poner en contacto con él a través de mensajes y llamadas.

Manzano por su parte, aseguró que el entorno de Antonio David le ha dado "pistas" sobre lo que podría estar pasando por su cabeza: "El titular que me da es: 'Yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica". "Eso es falso", replicó inmediatamente Riesco. "Quiere decir que él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional y guapísima. Con el tiempo, se va dando cuenta de que tú haces de esto un 'show' y nos cuentas a todos que te quieres casar, tener hijos...", aclaró el periodista.

Según Aurelio Manzano, la gota que habría colmado el vaso sería el show que se formó con todo lo relacionado con su cumpleaños, donde Marta Riesco tendría intención de hacer pública su relación: "Él nunca se iba a prestar a eso". "Me parece una tontería lo que estás diciendo", añadió la aludida, que aseguró que la fiesta de cumpleaños la prepararon juntos. "Entiendo que digas que es una tontería y no es mi intención faltarte al respeto, pero todo lo que he contado y algunas cosas más, se las he transmitido al propio Antonio David este fin de semana. Y en ningún momento me ha afeado", añadió el tertuliano, quien recalcó que "su silencio, es una confirmación".

"Me parece que Maléfica jamás haría una declaración de amor hacia una persona que, aquí, se le ha puesto como un maltratador", apuntó Riesco y recordó que en las últimas semanas se ha "tirado al foco mediático" para luchar por su relación: " "Él ha estado a mi lado todo este tiempo. Si tú quieres vender que quiero hacer un circo de todo esto: yo sigo en los mismos colaborando en los mismos programas en los que estaba antes. No he pedido nada más, sigo viniendo a montar vídeos, a colaborar y no he aceptado ninguna de las ofertas que se me han dado y, evidentemente, él sabe que todo esto es cierto", concluyó Riesco.