Belén Esteban y Marta Riesco, a punto de llegar a las manos en un restaurante

La tensión entre Marta Riesco y algunos compañeros de cadena vivió este lunes su momento más álgido. Tanto es así que la expareja de Antonio David Flores estuvo a punto de llegar a las manos con Belén Esteban después de que ambas se encontrasen en un restaurante situado a las afueras de las instalaciones de Mediaset España en Fuencarral. Según testigos de la monumental bronca, los acompañantes de las colaboradoras tuvieron que intervenir y separarlas para evitar males mayores.

La guerra entre ambas comenzó hace unos días cuando Belén Esteban habló sobre el romance de la periodista con el ex de Olga Moreno: "Me descojono cada vez que veo a Marta Riesco hablando de su relación", dijo, enfadando a la reportera que no dudó en devolverle el golpe durante su fiesta de cumpleaños del pasado viernes: "Yo me descojono cuando veo a Belén diciendo que se descojona de mí", espetó Riesco, alegando en dicho ataque que, al menos ella "había ido a la Universidad", no como ella que había saltado a la fama por "haber vendido sus penurias en televisión". Estas palabras tuvieron respuesta por parte de Belén Esteban en sus redes sociales: "A mi no me silencia nadie", escribió junto a la canción Dramas y comedias, de Fangoria.

Esto desembocó en la monumental pelea en el citado restaurante, tal y como cuenta en exclusiva Vozpópuli. Según los testigos de la discusión, ambas mujeres se enzarzaron y se intercambiaron insultos, hasta el punto que "las tuvieron que acabar separando". Belén Esteban habría pedido a la reportera que dejase de hablar de su hija, esta por su parte, se habría referido al pasado de adicciones de la colaboradora.

Según detalla Semana, Riesco y Esteban se habrían enzarzado "dialécticamente en reproches, hasta que Marta le ha lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para separarlas y para evitar males mayores".

Por el momento no han trascendido imágenes del incidente al ocurrir en el interior de un establecimiento público y tampoco se ha hizo referencia al episodio durante la emisión de Sálvame y Ya son las ocho, donde acudieron las protagonistas.