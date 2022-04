Miriam Sánchez reaparece rehabilitada tras casi un año de terapia

El pasado mes de enero, Miriam Sánchez volvió a ser noticia después de protagonizar un altercado en un restaurante del municipio gaditano de Conil. "Vimos a Miriam Sánchez en un estado complicado, cayéndose por las calles... Tiró copas al suelo". Su comportamiento fue "tan agresivo y nervioso" que los responsables del local tuvieron que llamar a las autoridades.

Tras hacerse público este episodio, la ex colaboradora de televisión habló con Sálvame para narrar el complicado momento que atraviesa: "A veces pierdes la cordura de ti misma", reconoció muy afectada. A punto de cumplir los 41 años, la exactriz de cine para adultos se queja del poco apoyo familiar y la falta de apoyo social: "Estoy sola en la vida". Además, admitió que ha sufrido numerosas recaídas a pesar de llevar años en tratamiento. "Llevo un nivel de ansiedad que me bebo el agua de los charcos y del Nilo también".

Sin embargo, parece que poco a poco Miriam está poniendo orden en su vida, tal y como ella mismo reconoció en Socialité. "Estoy cuidándome bastante y me doy mis paseítos por la playa, que es lo mejor que tengo aquí en Cádiz", explicó, y además lo hace acompañada por su gato. En Cádiz se refugió hace un tiempo y allí ha intentado ocultar su identidad. "Al principio empecé a usar un burka pero como mi expareja lo contó, ahora lo que hago es, en vez de ir vestida de musulmana, voy vestida de africana con un turbante", dijo.

"Que esté todo el mundo tranquilo porque me han dado el alta y en mi informe psicológico actual solo pone que tengo tengo trastorno de ansiedad generalizado que se puede sanar poco a poco", explicó. Tras meses de terapia, Miriam vuelve a vivir. "Lo sientes todo más intensamente, sientas más la tristeza y la alegría (...) Los que me han aguantado este año son los que me han sacado a flote, a esos les tengo que pedir perdón, entre ellos la gente de rehabilitación", confesó.