Lecturas contra los Flores-Carrasco-Moreno: de las reglas que ha impuesto Olga a la humillación de Rocío Flores

Lecturas, la revista más beligerante con la familia Flores-Carrasco-Moreno desde que estalló el escándalo del docu-drama de Rocío Carrasco, dedica este miércoles su portada a Olga Moreno con un contundente titular: "Olga impone sus reglas".

Asegura la revista que la ganadora de Supervivientes ha "plantado cara" a su todavía marido y le habría dado un ultimátum: Olga está detrás de la decisión de Antonio David de dejar tirada a Marta Riesco en su cumpleaños. "Si sigues casado conmigo no puedes presentarte como la pareja de otra mujer", es la advertencia que habría salido de su boca.

Lecturas recuerda los motivos que habrían hecho que "Antonio David haya puesto la voluntad de su aún mujer por delante de su nueva pareja": Olga es testigo en la causa por alzamiento de bienes contra él. Y mientras sigan casados, no está obligada a declarar en su contra.

Rocío Flores perdona a Manuel

La revista también atiza a Rocío Flores en su punto débil: Manuel Bedmar. Según Lecturas, la joven ha querido "evidenciar que perdona a su novio la infidelidad y la falta de respeto paseando y compartiendo besos con él". Y eso que, recuerda la publicación, según la joven que ha destapado la deslealtad, "la llamaba elfo para reírse de ella". Eso sólo en el titular. El resto es un resumen de lo que contó hace una semana la supuesta amante.

Urdagarín y Ainhoa Armentia ya hacen vida de pareja

"El romance clandestino, que no era flor de un día, se ha convertido en una gran historia de amor". Así comienza Hola la crónica que protagoniza la historia de la portada del número de esta semana: Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia pasean abrazados por el bosque de Garaio, a 25 kilómetros de Vitoria.

No puede decirse que "ya no se escondan". No lo hicieron hace tres meses, cuando forzaron el reportaje de Lecturas que destapó su relación, y ahora que están solteros los dos, todavía menos. Iñaki y Ainhoa se besan, consultan el mapa de la zona y se montan en un Audi antiguo que ha sustituido a aquel Volkswagen Golf también bastante viejo con el que el exduque se paseaba por Palma.

Asegura Hola que Ainhoa e Iñaki "han dado el salto a la libertad" y hacen su vida ahora que todo se ha aclarado en sus familias. Según la revista, todavía no han dado el paso de irse a vivir juntos, pero se ven a diario. Ya no comparten espacio de trabajo, pero casi todas las tardes quedan para practicar yoga, visitar a la madre del exmarido de la infanta Cristina, o, asegura Hola, viajar a Francia, para "esconderse" en Bidart, ciudad en la que solía pasar el verano la familia Urdangarín.

Respecto al divorcio, Hola sigue insistiendo: se está cocinando a fuego lento, pero en la infanta no existe "ningún ansia de venganza". Sólo faltaba.

Segunda parte de la exclusiva de la boda de los marqueses de Cuba

Hola publica este miércoles la segunda entrega de la exclusiva de la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, que sigue empeñado en no peinarse y parecer desaliñado, quizá para quitarle importancia al hecho de que ha cobrado por vender el reportaje de su enlace. La novia, al contrario, posa elegantísima en la que Hola define como "la otra celebración", la que tuvo lugar la víspera de la boda en el palacio del marqués de Mirabel.

Isabelle luce un vestido firmado por Inés Domecq, que se ha convertido en la verdadera protagonista de este ejemplar de Hola, tanto por méritos propios como por formar parte del staff de la publicación: a la largo de sus páginas, media docena de famosas desfilan con diferentes diseños de la modista jerezana. Entre ellas, Tana Rivera o Amaia Salamanca.

El cóctel de bienvenida con el que los nuevos marqueses de Cubas agasajaron a sus invitados contó con la actuación de Los del Rio, que sacaron a los novios al escenario a bailar "La Macarena". Marta Ortega se lo perdió, pero no su marido, Carlos Torreta. La heredera del grupo Inditex tenía excusa: ese mismo día asumía la presidencia del grupo empresarial.

Varias páginas después, Hola, empeñada en que conozcamos a la nueva generación de nobles e hijos de, publica varias fotos de Isabelle Junot en la boda de sus amigos Belén Barnechea y Martín Cabello de los Cobos en Perú. Llama la atención el asombroso parecido de los vestidos de ambas novias.

El nuevo rostro de la reina Letizia

Semana se atreve con un asunto que no se ha hecho evidente hasta que las mascarillas han comenzado a desaparecer de nuestras vidas: el nuevo rostro de la reina Letizia. La revista, aprovechando la visita que la reina ha hecho a Londres para inaugurar una muestra de arte español y en la que coincidió con el príncipe Carlos, contrapone una foto de nuestra soberana tomada este año con otra de 2020. Y el cambio es absoluto: dice Semana que "los expertos hablan de retoques de bótox que han elevado la cola de sus cejas, relleno de pómulos, ojeras y labios con ácido hialurónico y puntos suspensivos". Incluso calcula el precio: 4.000 euros.

Hola, que suele tirar de photoshop para mejorar la imagen de nuestra soberana, se muestra más comedida en la edición de este miércoles con el programa de retoques y nos deja ver alguna que otra arruga de la reina.

Teresa Campos posa por primera vez con Gustavo

Semana dedica su portada a Teresa Campos, que posa por primera vez con Gustavo, al que la revista define como "su ángel de la guarda" y la periodista como "el hijo que nunca tuvo". Es su mano derecha, el hombre que mejor la conoce y el guardián de sus secretos. Gustavo idolatra a la Campos: "La he visto sufrir mucho y no se lo merece. Todo lo que tengo se lo debo a ella". María Teresa le corresponde: "Le debo mucho, empezando por mi vida, literalmente, porque Gustavo me salvó cuando me dio el ictus".

Además del reportaje gráfico en el que se besan con cariño, realizado en la casa que Gustavo tiene en Paracuellos del Jarama, y una carta en la que le declara su amor, en la entrevista la presentadora aprovecha para pedir trabajo: "Sigo pensando que aún me queda cuerda para un ratito más".

Mainat vende su lujosa villa por cinco millones

Semana publica un reportaje propio de los portales Idealista o Fotocasa en el que enseña la villa que Josep María Mainat ha puesto a la venta por cinco millones de euros en la Costa Brava. Se trata de una residencia impresionante ubicada en un acantilado con vistas al Mediterráneo que tiene acceso directo a una playa privada y que cuenta con 449 metros cuadrados. Diseñada y construida en el año 2000 por el arquitecto barcelonés Jordi Garcés, la vivienda está a unos kilómetros de Sant Feliú de Guíxols, en el bajo Empordá.

En las fotos vemos cómo de espectacular es la construcción. Y eso que Mainat tiene fama de rácano: su ex, Ángela Dobrowolski, le acusa de no pagarle lo que cree que le debe.

Cóctel de noticias

Ana Rosa se prepara para su vuelta al trabajo. Diez Minutos dedica su portada a la presentadora, muy guapa vestida de azul cielo y acompañada por su marido cuando salía a comer al Quenco de Pepa y partiendo de viaje. Dieta sana, cero alcohol, gimnasia o yoga son los nuevos hábitos de la presentadora, que pasará por quirófano al volver de sus vacaciones de Semana Santa en Sotogrande.

Alejandra Rubio y su novio, Carlos Agüera, como Techi y Paquirrín. Lecturas publica dos fotos de la hija de Terelu comiéndose a besos a su novio mientras esperan en el balcón el paso de una procesión. Hace años, al hijo de Isabel Pantoja le llovieron las críticas por una actitud similar. Lo más curioso es que las fotos ilustran la columna semanal de Terelu en la revista.

Froilán, el amigo de las influencers. Hola publica varias fotos del sobrino de Felipe VI paseando con el brazo sobre el hombro de Belén Perea, una joven de 25 años con la que también coincidió en el internado de Sigüenza en el que estudiaron él y Mar Torres, su única novia conocida hasta el momento. La revista asegura que la joven es "su gran confidente" y que no son pareja.

La infanta Elena despide a José María Álvarez de Toledo, el marido de su amiga íntima Rita Allende-Salazar. El conde de la Ventosa falleció el pasado jueves a los 73 años como consecuencia de un problema cardiorrespiratorio. Tanto la infanta como su hija Victoria Federica se desplazaron hasta el municipio segoviano de Muñopedro para velar a su amigo.

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, en Hola. Aunque no se trata del reportaje oficial que veremos en Vogue, la revista que se ha hecho con la exclusiva, Hola publica varias de las fotos que han distribuido los propios novios y las acompaña con algunas imágenes de los invitados tomadas con teleobjetivo. La conclusión es que, viendo los vestidos de las invitadas, no hay mucha diferencia entre una boda de alto postín en Miami y otra en cualquier arrabal de alguna ciudad industrializada. En Lecturas se centran en Harper, la hermana menor del novio, una de las protagonistas de la ceremonia. En Semana, en el almuerzo del día posterior y en David Beckham, probablemente el único hombre del planeta al que le sienta bien un traje blanco.

Esther Doña y el juez Pedraz, a toda vela en Ibiza. Hola publica varias imágenes de la pareja en la cubierta de un yate estupendo en el que han navegado por el Mediterráneo: la marquesa viuda de Griñón ha publicado varios vídeos en Instagram para demostrarlo. Cierra Hola su crónica asegurando que el viaje tuvo lugar después de la boda de uno de los hijos del magistrado, y que la presencia de Doña en el enlace "confirma lo contentos que están los hijos del juez con ella".

Joaquín Prat consolida su relación con Natalia Barrilero. Hola publica varias fotos exclusivas en las que vemos al presentador paseando con la interiorista por Madrid.

Marc Ostarcevic, operado a corazón abierto. Semana ha hablado con el exmarido de Norma Duval de la intervención en la que le han puesto una válvula coronaria. "Todo ha ido bien". El baloncestista también opina sobre la reciente separación de la vedette: "Es mejor estar sola que mal acompañada. No sé lo que ha pasado, no tengo contacto con ella desde hace tiempo. No nos hablamos".

Dora Postigo cumple 18. La hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, que ha heredado la belleza y el estilazo de su madre, sale con Miguel Martín de Bustamante, el hijo de Marta Robles. Cuenta Hola que los dos podrían estar buscando un piso para independizarse.