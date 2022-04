Primera bronca en 'Supervivientes' antes del comienzo: Marta Peñate y Desirée Rodríguez discuten en el hotel

Bronca en la preconvivencia de Supervivientes. Los concursantes apenas acaban de iniciar su viaje a Honduras con vistas al gran estreno del programa el jueves que viene, pero ya ha habido la primera gran bronca entre concursante.

Las implicadas han sido Marta Peñate y Desirée Rodríguez, y la causa, por un malentendido que no obstante ha encendido los ánimos entre las dos mujeres. Una bronca que a buen seguro tendrá continuidad en el programa una vez de inicio, y que sin duda va desvelando las afinidades y odios entre concursantes.

Así se contó en Socialité, que anticipa que ambas son de las mujeres más guerreras de la edición, lo que puede generar una gran afinidad o notables choques entre ambas.

La causa era que en el hotel las paredes eran muy finas y Marta Peñate pudo escuchar desde su habitación cómo Desi la críticaba en voz alta. Toda una metedura de pata en la que la concursante supo que su futura compañera no quería coincidir con ella-

Marta, al día siguiente y al presentarse, reaccionó y ante las cámaras recriminó -si bien con una sonrisa en la boca- la actitud a Desi. "Me has puesto a parir, te has quedado a gusto", dijo a la sorprendida concursante.

"Te doy la oportunidad y beneplácito para que me conozcas", dijo también Marta, que bromeó con la posibilidad de "pasar por la ventana y cortar la lengua a esta señora". Desi se lo tomó con humor, pero la cara de sorpresa fue evidente.