Ivonne Reyes acudió a Viva la vida para hablar largo y tendido de la paternidad de su hijo Alejandro, que el presentador Pepe Navarro nunca ha reconocido pese a la decisión judicial.

Sus declaraciones ofendieron de tal manera al presentador que éste entró en directo vía telefónica en el programa para criticar duramente a su ex, y también a Vanessa Martín, que denunció al periodista por agresión y amenazas y ganó el juicio.

"Estoy harto de las mentiras de esta farsante, y esa farsante llamada Vanessa Martín, dos personas indignas, repugnantes", comenzó diciendo Pepe Navarro, que hace algunas semanas fue el invitado destacado del Deluxe de Jorge Javier Vázquez, programa donde se le ofrecieron todo tipo de facilidades para defender su versión.

"¿Cómo es posible que tengan el morro, la cara de contar lo que cuentan cuando todo el mundo sabe la verdad? ¿Que sean capaces de salir solo por cobrar en televisión para hacer esa cosa?", dijo a una sorprendida Emma García, que más tarde trató de defender su programa.

"¿Sabéis una cosa?", dijo Navarro respecto a Ivonne Reyes, que se reía irónicamente y hacía muecas para subrayar la cara de su ex. Éste, a cambio, trató de denunciar el "acuerdo con Telecinco porque estaba en una lista… el morro lo tienes tú, eres una sinvergüenza".

Navarro dio entre exabruptos su versión sobre la paternidad de Alejandro: "Sabes perfectamente que el hijo no es mío, atrévete a decir el nombre del padre. Qué risa da engañar a tu hijo y tenerlo engañado toda la vida", dijo con enfado.

Navarro criticó a todo el equipo del programa, que a su juicio hacía "el coro a una señora que sabéis que ha mentido" tomando "como una broma lo que no es una broma", recordando además que "hay unos detectives que ella contrató para averiguarme y quitarme el ADN, y que ese ADN demuestra que no es mi hijo".

Navarro no se conformó con eso sino que llamó también "sinvergüenza" a Vanessa Martín, que también "miente de arriba abajo, es mentira todo lo que dice. Hay una sentencia pero no quiere decir que eso vaya al cielo. Se demuestra claramente que es mentira todo, ya está bien de farsa", dijo sobre los malos tratos que el juez aseguró probados en un juicio.

‘Viva la vida’ corta la llamada

Lo que sin embargo provocó el abrupto corte de la llamada fue cuando el periodista sacó a colación el tema más espinoso para la cadena, que Ivonne fue una de las espiadas en la supuesta trama de La Fábrica de la Tele y Sálvame que el juez está investigando.

"Telecinco ha llegado a un acuerdo con Ivonne Reyes y todas las personas a las que La Fábrica de la Tele ha investigado, que son casi 200, para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de no denunciar".

La referencia a la operación Luna confundió a todo el mundo en plató y puso nerviosa a Emma García. "No sé de qué estás hablando, Pepe. No sé si has llamado para echar la bronca y poner en evidencia a todo Telecinco o para qué, sinceramente", le dijo.

"Yo estoy hablando de las realidades, me da igual Telecinco, Paolo Vasile y Manolito Villanueva. Emma, ya está bien de tomar el pelo", dijo, después de que se oyera al director gritar que se cortase la llamada.