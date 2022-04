Vanessa Martín desvela su plan de acción tras los insultos televisados de Pepe Navarro

Tras los acontecimientos del sábado en Viva la vida, con Pepe Navarro interrumpiendo el directo con una llamada repleta de improperios a Ivonne Reyes y Vanessa Martín, esta última ha anunciado que procederá judicialmente contra el periodista.

Martín, que recientemente apareció en medios de comunicación para contar su odisea judicial contra Pepe Navarro, condenado por un delito de faltas contra ella, ha asegurado al diario La Razón que podría estar a punto de tomar las medidas legales oportunas.

"He dejado este asunto en manos de mi abogado para que él decida", ha asegurado Martín vía telefónica a la periodista Marina Esnal, recordando además que ya aclaró su versión -la misma que la de la Justicia- en otro programa televisivo emitido después del polémico Deluxe en el que se le ofreció a Navarro la oportunidad de arremeter tanto contra ella como contra Ivonne Reyes, también poseedora de una sentencia judicial -en este caso no de malos tratos, sino de paternidad- que condena al periodista.

Martín tiene muy claro que Pepe Navarro "quiere que pierda los papeles y no lo voy a hacer, porque esto me roba muchísima tranquilidad y no quiero darle pie a que siga difamando", dice la ex del periodista, que recuerda que ella es poseedora de la "verdad judicial", que es "la única que existe".