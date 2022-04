Carlota Corredera se encuentra de vacaciones en Tanzania con amigas, una necesaria desconexión después de un año de mucho trabajo y todavía más polémicas.

El extraordinario éxito hace un año de Rocío. Contar la verdad para seguir viva impulsó la imagen de Carlota Corredera, aunque a medio plazo no fue para bien. La excesiva ideologización del espacio y la radicalización de la presentadora, cercana a los postulados feministas del Gobierno, alejaron a los espectadores.

El resultado fue un éxito incontestable pero, después, una bajada de audiencia para Sálvame, el espacio matriz de La Fábrica de la Tele, que ha resultado imparable. La cercanía de Corredera al escándalo de espionaje a famosos que ahora mismo atenaza al programa también se percibe como una de las razones de su apresurada marcha.

No obstante, Telecinco hizo un último intento para salvar a Carlota Corredera que ella misma rechazó en beneficio de un proyecto propio para la misma productora del que ahora mismo no se sabe nada.

La cadena ofreció a Carlota ser una de las grandes incorporaciones de Supervivientes. Y ella lo rechazó señalando que tenía hijos pequeños, en particular uno de seis años, y no deseaba alejarse de ellos. Se trataba, en el fondo y tal y como publica La Razón, de un intento de Telecinco de salvar a una de sus presentadoras. Pero ella no aprovechó la ocasión.

Es más, la periodista Marina Esnal habla de "ultimátum" de Telecinco a Carlota Corredera, y también de su salida no solo de Sálvame sino de la propia cadena. Participar en Supervivientes para "limpiar su imagen" a raíz del tema de Rocío Carrasco, pero como ultimátum. "Tras su negativa, y tan solo unos días después, su marcha de ‘Sálvame’ y de la propia cadena", publica en La Razón.