Belén Esteban dice que intentó reunirse con el rey Juan Carlos: "Esos días él no estaba allí"

Belén Esteban ha sido una de las firmes defensoras en Sálvame del rey Juan Carlos I desde siempre. "¿El Rey está denunciado por alguien? Pregunto. A mí el Rey me gusta mucho (...) Entiendo que todo lo que está saliendo es feísimo y no tengo que defender al Rey, pero yo tengo mis ideas", defendió en 2020 cuando el monarca pagó 678.393,72 euros a Hacienda para regular su situación fiscal. De hecho, a la colaboradora le molestó mucho que se criticara de nuevo la figura del rey emérito desde su programa: "Ya estamos otra vez con el Rey, ¡no te jode! Es que ya llega un momento con el Rey... Es que, joder".

El pasado lunes, el programa abordó la polémica sobre la fotografía del Rey con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y con cinco de sus nietos. Como es habitual, Belén dio la cara por él y su familia. "Su familia puede ir a verle cuando le dé la gana. Antes tenía investigaciones abiertas en nuestro país, pero ya no. Yo entiendo que puede haber hecho cosas mal, pero creo que ha hecho muchísimas bien también. Por ejemplo, ser el mejor representante de nuestro país en el mundo, tomar las riendas de España tras Franco para traer la democracia o parar el 23-F", expuso.

Sus compañeras le preguntaron sobre la relación entre Felipe VI y su padre y Belén desveló que hablan habitualmente. "Lo digo porque lo sé, no porque lo creo. Lo sé porque tengo una muy buena fuente. Es más, cuando estuve en Dubai quise ir a ver al rey emérito [a Abu Dabi] y me puse en contacto con una persona que quiero muchísimo y todos conocéis, que tiene mucho contacto con él. No me negaron la visita, pero en esos días él no estaba allí. Me hubiera gustado tener una conversación con el rey Juan Carlos", contó para sorpresa del resto de compañeros.

De hecho, dio más datos sobre la situación de Juan Carlos: "Yo os digo que la reina Sofía y Juan Carlos de vez en cuando hablan, y no voy a decir más. No hablan todos los días, pero sí que hablan. Como también sé que ella no le preguntó por Corinna, aunque sí sé que lo hizo su hijo". Ante la insistencia de sus compañeras, Belén se echó para atrás y decidió no hablar más. "Me enfado porque me duelen muchas cosas que oigo y no puedo hablar. Me cabreo porque no es todo como se cuenta, pero ya estoy hablando demasiado. Solo digo que no todo es como lo están pintando".

Por último, Belén Esteban miró a la cámara para mandarle un mensaje directo al rey emérito refiriéndose a él de tú a tú: "Si estás en Abu Dabi, sé que nos ves. Desde Sálvame te digo ven a España, habla, ponte el mundo por montera. Cuenta todo, porque también has hecho muchas cosas bien. Has hecho cosas mal, como todos, pero no es justo todo lo que se está diciendo de ti, tienes que venir y hablar para que se sepa la verdad. Vivo en Paracuellos, pero me entero de muchas cosas".

"Habrá gente que no esté de acuerdo con lo que digo, pero me gustaría que se respetara mi opinión. No quiero ser Trending Topic por esta intervención. El día en que me demuestren que el rey emérito ha hecho algo mal, me tragaré todo lo que digo, pero a día de hoy no ha sido condenado por nada. No quiero decir que al rey Juan Carlos se le haga santo, pero tengo mis ideas y seguiré pensando lo que pienso hasta que se demuestre lo contrario", finalizó diciendo la colaboradora.