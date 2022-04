Josema Yuste: "El teatro es mi mejor medio de expresión"

Hace unos días coincidí con Josema Yuste en la entrega de los Oscar al Humor, él fue el encargado de presentar el acto, y quedamos en hablar. Una vez pasada la Semana Santa nos pusimos en contacto, y ya de nuevo en activo, estuvimos charlando un rato. "En Semana Santa me gusta quedarme en casa tranquilamente, y eso lo venimos haciendo mi mujer y yo desde hace mas de 20 años. Lo evito porque no soporto los atascos. Madrid se queda solo y es una delicia, fuimos al cine la semana antes de las vacaciones y éramos 3 personas en la sala, los que tenemos unas profesiones más liberales, tenemos esa suerte, que podemos viajar cuando nadie lo hace." Así lo comentó.

En la actualidad está haciendo una comedia que se titula El Aguafiestas y que se estrenó en mes de Febrero. "Tengo todo el año de gira, bolos de fin de semana y así hasta fin de año. Es una comedia de Francis Veber, que es el mismo que escribió La Cena de los idiotas, que también la representé hace unos años. Hacemos una adaptación y versión con su permiso, con nuestro sentido del humor, está conmigo entre otros Santiago Urrialde, somos 5 y lo pasamos muy bien. Para mí es primordial que haya un buen ambiente, procuro contratar a actores que quieran trabajar, que no den problemas, y más en una gira. Lo prefiero por encima de la calidad del actor", contó. "Esta comedia es muy divertida. En Madrid estrenaremos el día 11 de Enero, y estaremos hasta abril en el teatro Reina Victoria".

En el transcurso de la conversación me confesó que la vida le ha sonreído, que lleva trabajando 40 años y que está muy cómodo así. " El teatro mi mejor medio de expresión. Te entregas en cuerpo y alma, y es donde realmente se ve al artista, y estoy satisfecho. Ahora bien , si de repente me llama un director y me ofrece una buena película que me emocione, no diría que no. Ahora en televisión no hay mucha comedia, hay más dramas sociales. Presenté un proyecto que escribí durante la pandemia que se llamaba Menestra de Ministros, era como un consejo de ministros, y lo vieron en diferentes plataformas pero al final no lo quisieron. La verdad es que estoy muy contento con la comedia, y muy feliz en mi teatro. El padre de uno de mis socios, que se llama Enrique Fayos, me dijo que, si tu eres fiel a al teatro , el teatro te será fiel. Es el dueño del Teatro Olimpia de Valencia. Yo estoy muy ubicado en el teatro, producimos otras comedias, coproducimos, y también dirijo". Así de claro lo explicó.

Cuando le pregunté por qué no había escrito nunca un libro contando anécdotas de la época de Martes y 13, su repuesta fue muy clara. "Me lo ofreció hace 8 años la editorial Planeta, lo empecé y lo dejé, no tuve paciencia. Es muy importante en la vida saber lo que no se debe hacer, y yo no valgo para eso, no lo sé hacer".

Josema Yuste me comentó los pocos humoristas que salen ahora. "Hacer reír es muy difícil. Hay monologuistas de bar, lo digo en plan objetivo, pero de ahí no salen, y no se les conoce. Quienes arrasan en el teatro a diario son Los Morancos, y me parece buenísimo Carlos Latre, imita como nadie. Martes y 13 no volverá nunca, tuvimos muestro momento y el recuerdo es inmejorable, fue una época maravillosa, teníamos una edad estupenda, pero todo eso ya se ha perdido. Con Millán estuvimos 17 años y con Fernando 5. Nos llevamos muy bien. Tuvimos cien discusiones, pero nada de rencor, y con Millán me he reído como con nadie, la gracia que tiene es insuperable."