Katia Aveiro, hermana del futbolista Cristiano Ronaldo, ha desvelado en sus redes sociales que la pequeña, cuyo nombre no ha trascendido, está "fuerte" y "llena de salud" pese al fallecimiento de su mellizo durante el parto de Georgina Rodríguez.

No obstante, no hay otra palabra que devastados para explicar cómo se encuentran Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras el fallecimiento del bebé, se supone que durante el parto. No obstante, apenas han trascendido detalles de la terrible noticia que el futbolista y la modelo compartían simultáneamente en sus redes sociales.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir" publicaba la pareja en sus respectivas redes sociales, agradeciendo a los doctores y enfermeras "su cuidado y apoyo" y "rogando privacidad en estos duros momentos".

Además, Cristiano y Georgina anunciaban en su desgarrador comunicado el nacimiento de su hija, confesando que la llegada al mundo de la pequeña es lo único que "nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad". "Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", finalizaba su mensaje, con una emotiva despedida a su hijo fallecido.

Ahora, gracias a Katia Aveiro, hermana de Ronaldo, se confirma que afortunadamente la melliza que sí sobrevivió al parto se encuentra bien. "Os quiero y mi corazón está a vuestro lado", ha escrito en sus redes sociales la portuguesa, mostrando así su apoyo incondicional a la pareja en estos terribles momentos. "Nuestro angelito ya está en el regazo del padre, y nuestra niña que está aquí, firme y fuerte y llena de salud, y nos enseñará cada vez más que solo importa el amor". Así confirmaba Katia que la bebé está sana.

"Su mayor dolor será su mejor testimonio" añadía en un stories con el que ha demostrado que en estos momentos lo único que tiene en mente es el dolor de su hermano y de Georgina ante la pérdida de su pequeño.