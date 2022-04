Antonio David irrumpe en la junta de accionistas de Mediaset: "Esto es un ejercicio cínico de machismo"

Antonio David Flores ha aprovechado su presencia en la Junta General de Accionistas de Mediaset de este miércoles para denunciar "el ejercicio cínico sobre el machismo" que se está llevando a cabo en Telecinco y ha pedido que se tomen medidas contra los programas de La Fábrica de la Tele. Antonio David ha irrumpido en la Junta de Mediaset más de un año después de su despido tras la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El excolaborador de programas como Sálvame y Crónicas Marcianas, que cuenta con acciones del grupo Mediaset, asegura que se le ha negado información sobre el documental y también ha denunciado la campaña en su contra por parte de la cadena.

"Lo que se ha puesto de manifiesto es un ejercicio cínico sobre el machismo, ya que, habiéndome acusado frente a lo dictaminado por la Justicia como maltratador y ejecutor de violencia vicaria, incluso con un rótulo el día de mi despido con el número 016, la propia cadena durante este más de un año no ha hecho más que reproducir imágenes mías y de mi vida privada, por supuesto, sin hacer constar el rótulo que colocaron el 22 de marzo del 2021", ha asegurado Antonio David.

"El negocio de Mediaset debe cumplir unos parámetros éticos y morales que ustedes tienen que preservar y acabar con las prácticas que han llevado al grupo al estado actual de audiencias y su imagen reputacional", ha continuado.

not antonio david colandose en la junta de accionistas de mediaset pic.twitter.com/nm2zrYqveO — aritz🤎 (@aritzswift) April 20, 2022

Crisis de audiencia de Sálvame

"¿Hasta cuándo se va a seguir apoyando a La Fábrica de la Tele en el documental, ya que me imagino que este Consejo habrá sido informado de que la audiencia del capítulo de ayer fue de un 7%, en consonancia con las últimas audiencias de los programas de La Fábrica?", ha señalado el excolaborador de Sálvame.

"La audiencia de Telecinco en marzo de 2021 fue de un 16,3% de share. Sin embargo, la audiencia de Sálvame emitido el 22 de marzo de 2022 es del 11,6% en el tramo del Limón y un 13,8% en el Naranja", ha continuado exponiendo recordando la crisis de audiencia que arrastra el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Antonio David ha continuado su intervención, únicamente accesible para accionistas, reclamando que los presentes se pronuncien de forma individualizada "sobre el mantenimiento en parrilla de los programas de La Fábrica de la Tele".

Operación Deluxe

El ex guardia civil también ha relatado que en su día solicitó que se le informara sobre si "el responsable de contenidos de Mediaset (cuya identificación no quisieron darme) ha informado al Consejo de la publicación de informaciones obtenidas ilegalmente por revelación de secretos". Es decir, sobre la Operación Deluxe. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

El excolaborador ha culminado sus veinte minutos de exposición recordando que Jorge Javier Vázquez pidió no volver a coincidir con Paloma García Pelayo en un plató por sacar una sentencia de violencia machista contra Pepe Navarro, "el mismo presentador que en otro programa insultó, agarró y expulsó de plató a Olvido Hormigos. Estas deplorables actuaciones se siguen fomentando en los programas de La Fábrica de la Tele".