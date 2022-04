La cadena vetó a Fidel Albiac en 'Supervivientes': "No quieren saber nada de él"

Diego Arrabal prometió una exclusiva sobre Fidel Albiac, la sombría figura tras Rocío Carrasco, y desde luego cumplió lo prometido. En su canal de Youtube el paparazzi aseguró en un largo directo que Telecinco vetó al marido de Rociíto, uno de los grandes responsables de su docudrama, porque "no lo pueden ver ni en pintura".

Todo ello la misma noche en que Telecinco se decidió a emitir un breve y desganado montaje de la primera entrega de Contar la verdad para seguir viva, un año después de su gran éxito de audiencia (y el inesperado portazo de la audiencia al resto de contenidos de entretenimiento de la cadena por su ideologización).

Arrabal asegura que Fidel estaba presente en los planes de la productora de Supervivientes desde el principio. Iba a ser, de hecho, uno de los protagonistas.

"La cadena le deja a la productora que haga y deshaga lo que quiera, pero siempre bajo la supervisión de Mediaset. Lo gordo del tema es que hace cosa de un mes, la productora va con ese primer borrador, y yo doy por hecho que él ya lo sabría, aunque no lo tengo confirmado. ¿Cuál es la respuesta de la cadena? Pues que no quieren ver ni en pintura a Fidel", contó en Youtube Arrabal.

"El motivo lo desconozco, aunque me pueden venir mil cosas a la cabeza. Esto ha supuesto un gran palo para Fidel, porque aceptara o no, saber que la cadena que hasta hace muy poco ha sido aliada suya y con la que ha trabajado codo con codo no le quiere ver ni en pintura, es bastante triste. No quieren saber nada de él", cuenta el colaborador y paparazzi.

Un duro palo que se añade a otros recientes recibidos por el matrimonio, que hace solo unos meses estaba muy seguro de su posición estelar en la cadena pero que, tras un cambio de liderazgo y de gustos en la audiencia, ahora ve tambalearse su posición mediática.