Belén Esteban amenaza con denunciar tras salir a la luz unas "comprometidas" fotos junto a su marido

Monumental cabreo de Belén Esteban después de salir a la luz una imágenes junto a su marido durante sus últimas vacaciones en Benidorm. El programa Sálvame de este martes comenzó su emisión anunciando que la colaboradora había sido traicionada y enseñarían las pruebas que lo demostrarían: "Tenemos las fotografías que ella jamás querría que viéramos", anunciaron.

Belén pidió a la dirección del programa que mostrase esas imágenes ya que ella estaba "muy tranquila". Por su parte, Rafa Mora aseguró que la emisión de estas "comprometidas" fotografías la podrían molestar "muchísimo". "Ahora quiero que salgan, porque sino va a quedar la duda, quiero que salga y que se vea eso tan comprometido. Quiero saber quién me ha traicionado", añadió ella.

Finalmente el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González emitió unas imágenes de la colaboradora durante sus vacaciones de Semana Santa junto a su marido Miguel en el hotel. En ellas se podía ver a la de Paracuellos tomando el sol en la piscina del hotel, así como visitando la tienda del hotel para comprar bebida y comida. El autor de las fotos se puso en contacto con el programa para detallar las mismas: "Nos llamó la atención que solo iba y venía a por comida y bebida. Además, con el tono de color de pelo nos recordó a cuando María José Campanario se tiñó de rubia".

Estas declaraciones hicieron estallar a Belén, que pidió los datos de esta personas para tomar acciones legales: "Estoy en un hotel pagando y a mí nadie me puede molestar (…) Es alucinante… Nadie me puede sacar. Lo siento, pero voy a denunciar. Yo voy a un hotel pagando, no por la cara, y esto no puede pasar", y añadió: "No hago nada malo. Claro que estaba comiendo y tomando el sol".

No obstante, no todo serán disgustos para Belén en los próximos días ya que dentro de poco vivirá una de sus noches más esperadas junto a uno de sus ídolos musicales, Rosalía, con la que mantiene una estrecha relación de amistad. La tertuliana acudirá el próximo concierto de la catalana en el Wizink Center de Madrid los días 19 y 20 de julio. Una fecha que coincide con el cumpleaños de su hija Andrea por lo que no sería de extrañar que la viésemos juntas acudiendo al evento.