Almudena Cid, liberada tras romper con Christian Gálvez: "He estado sobreviviendo y ahora estoy viviendo"

Almudena Cid y Christian Gálvez continúan rehaciendo su vida por separado. El presentador decidió poner punto y final a su relación con la exgimnasta el pasado 23 de noviembre tras 15 años juntos y desde entonces ambos han permanecido en silencio. Aunque la familia de Almudena ya había dado algunas pistas sobre la complicada ruptura de la pareja, no ha sido hasta ahora cuando la protagonista ha dado explicaciones sobre cómo se encuentra: "He estado sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora siguiente paso!", confiesa.

La deportista, ahora reconvertida en actriz, ha logrado ordenar su vida gracias al trabajo en el teatro, que se ha convertido en su "mejor medicina". "Había frases que me hacían tener la paciencia que necesitaba como: ‘Es que se acabó el amor’. Entiendes que eso es una consecuencia, no la causa (…) Comprendes que se necesita tiempo para aclarar las cosas", asegura Almudena en In Style.

Habla de la obra Una historia de amor que se estrenó pocos días después de que su relación con Cristian Gálvez saltara por los aire: "Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y para mí el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena ser parada. Me ha hecho entender muchísimas cosas sobre mí y en general sobre todo", explica sobre la complicado que ha sido separa los personal de lo laboral.

Gracias a su trabajo como actriz ha logrado convertirse "en alguien mucho más empático", algo que le ha podido generar "muchísimos problemas": "Yo estoy en ese límite, me pongo mucho en el lugar del otro y lo tengo que controlar porque me empapo del dolor ajeno y ya bastante tengo con lo mío".

Sin querer entrar en detalles sobre los motivos de su ruptura con Gálvez, Almudena prefiere centrarse en el futuro. Todo lo contrario que su familia y amigos, que no ven con buenos ojos la forma en la que el presentador acabó con el matrimonio: "Todos los que la queremos estamos sorprendidos. Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué", aseguró alguien de su entorno a la revista Semana.

Por su parte, Christian Gálvez está centrado en su vida junto a la presentadora Patricia Pardo. La relación avanza a pasos agigantados y ambos ya conocen a sus respectivas familias políticas. Además, Gálvez ya ha mostrado su deseo de ser padre: "Me flipan los niños. ¿Buena mano? No lo sé. Me gusta jugar con ellos (…) A mí me flipan los niños. Tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta", dijo hace unos días durante el programa que presenta en Cadena 100.