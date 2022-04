Una indignada Lara Álvarez detiene la primera gala de 'Supervivientes': "Lo habéis conseguido"

Este jueves Telecinco emitió la primera gala de la nueva temporada de Supervivientes 2022. Un estreno muy importante para Telecinco, ya que el reality de supervivencia se ha convertido en la gran esperanza de Mediaset España para relanzar sus audiencias que durante el último año han caído en picado. Para ello han reunido un casting aparentemente atractivo, con nombres tan potentes como Nacho Palau, Kiko Matamoros, Anabel Pantoja o Juan Muñoz, que prometen dar mucho que hablar en los distintos programas de la cadena.

Como cada año, el concurso comenzó con los esperados saltos desde el helicóptero que dejaron momentos surrealistas y divertidos, así como otros más lacrimógenos. Especialmente emotiva fue la dedicatoria del salto de Anabel Pantoja que lloró al recordar a sus padres Bernardo Pantoja (cuya salud es delicada) y Mercedes Bernal: "Les dedico este salto a mis padres para que se sientan orgullosos de mi, os quiero".

El momento más tenso de la noche ocurrió durante el primer juego de la edición que enfrentó al equipo de Anabel Pantoja y Marta Peñate, elegidas capitanas de sus grupos gracias al voto del público que valoraron sus saltos desde el helicóptero. El equipo victorioso tendría la ventaja de elegir la isla en la que pasará sus primeros días: playa Royale, con todo tipo de privilegios, y playa Fatal, con más carencias, en la que todo resultará más incómodo y complicado.

Durante el duelo que enfrentaba a Kiko Matamoros con Desi Rodríguez, la concursante pudo haber hecho trampas, motivo por el que Lara Álvarez decidió detener el juego para consultar a la dirección del programa. Mientras el resto de concursantes no dejaban de increpar a sus compañeros, los gritos y el caos se adueñaron de la situación, tanto así, que la presentadora mostró su descontento y su indignación: "¿Sabéis que esto es un programa de televisión? ¿No sabéis donde estáis? Habéis conseguido lo que no quería hacer, el juego queda invalidado", dijo, anunciando que el duelo no se tendría en cuenta en el cómputo total.

Tras unos tensos minutos, la paz volvió a reinar en la playa y el juego se pudo reanudar con normalidad. Finalmente, el grupo de Anabel Pantoja, compuesto por Kiko Matamoros, Ana Luque, Rubén Sánchez, Juan Muñoz, Tania Medina y Yulen Pereina se alzaron son la victoria y disfrutarán de las ventajas que ofrece playa Royale. Por su parte, el grupo de Marta Peñate, compuesto por Nacho Palau, Ainhoa Cantalapiedra, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Alejandro Nieto y Anuar Beno, lo tendrán más complicado en playa Fatal.