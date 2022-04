Laura Sánchez: "David y yo nos llevamos muy bien"

Laura Sánchez es una mujer que no para. Su ultimo trabajo lo acaba de presentar en Madrid, en la Fundación Amberes, en pleno barrio de Salamanca. Se trata de una exposición dedicada a la bata de cola, un homenaje a esa vestimenta totalmente española lucida por grandes figuras españolas como Lola Flores, Carmen Sevilla, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Merche Esmeralda o María Rosa, que fue una de las invitadas a la inauguración de la muestra.

La modelo y empresaria estaba feliz por haber conseguido llevar a cabo este proyecto. "Llevamos tiempo queriendo hacer este esta exposición en Madrid. Esto va a ser la antesala de más muestras, solo hay que ver la de Jean Paul Gaultier, la ultima que ha hecho, con unas raíces totalmente españolas y andaluzas. Hay un gran trabajo detrás de todo esto, pero te aseguro que ha merecido la pena y el equipo que tengo es una maravilla. La cesión de prendas ha sido bastante fácil, porque familiares de las artistas como Lolita Flores o Rocío Carrasco no han puesto ninguna pega. Lo único que nos han pedido, lógicamente, es que tengamos mucho cuidado. Otras batas han también nos las han cedido diferentes diseñadores. El momento de colocarlas ha sido muy especial, la de Lola te aseguro que me abracé a ella, fue muy especial". Así lo explicó.

A Laura Sánchez le gustaría que esta exposición no solo se viera en España, me gustaría que se pudiera ver en Nueva York, Tokio y otros lugares. Este año no va a ser posible ir la feria de Sevilla, al estar muy liada con trabajo. En mayo dará comienzo un programa en Canal sur dedicado a la moda, dirigido y presentado por ella.

La modelo lleva varios años casada con el cantante David Ascanio, una relación de muchos años y felizmente consolidada. "Nos llevamos muy bien, David casi siempre está de gira, pero lo llevamos bien, así no discutimos". Comentó entre risas.