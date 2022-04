Sevilla ya huele a feria en la presentación del fino Tío Pepe en rama

El Real Alcázar de Sevilla fue el lugar elegido para congregar a representantes de la vida política, empresarial, social y cultural. Nadie quiso perderse la presentación de Tío Pepe en Rama 2022, que corrió a cargo del prestigioso enólogo Antonio Flores. Una noche en la que la actuación del violinista Paco Montalvo, fue todo un acierto. Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla, no quiso perderse tal acontecimiento. "Ya estamos a las puertas de la feria y todos lo estamos deseando después de todo lo que hemos vivido" así me comentó cuando me presentaron Mario Niebla del Toro y Arístides Bermejo, que de una manera impecable la organización corrió a cargo de ambos.

Una de las invitadas estrella, fue María Jiménez, que tuve la oportunidad de almorzar con la artista, junto con Paloma Segrelles y Oscar Higares. María es un personaje entrañable, con un gran carácter, al llegar cuando le saludé le pregunté como estaba y su respuesta fue muy clara ." Mejor que tú," y a continuación me dio un gran beso y un abrazo. Es una mujer increíble, con unas ganas de vivir impresionantes, estuvo acompañada de su hermana Isabel, que me comentó que en Navidad tuvieron un susto grande y porque tuvieron que internarla, pero que afortunadamente lo superó. " Mi hermana prefiere vivir en Chiclana, sí estuviera en Sevilla que es donde yo vivo , estaría más tranquila, pero las cosas son así.

María Jiménez y Carlos Pérez Gimeno

María según me comentó está feliz ejerciendo de abuela, y acaba de grabar un documental sobre su vida. " Ya te diré donde se puede ver, cuando se pueda decir". A su llegada al coctel , todo el mundo se acercaba a saludarla, y ella estuvo muy cariñosa con todo el mundo. Por su parte Paloma Segrelles, tampoco quiso perderse la presentación. " No paro de viajar, además de me quedo el fin se semana, porque voy a la final de futbol de La Copa del Rey". Así me contó. Oscar Higares fue otro de los invitados que asistió. " Sevilla es una ciudad que me encanta, aquí he tenido grandes tardes en La Maestranza, enfrentándome a los Mihura. Llevo 11 años retirado de los ruedos, hice algunos festivales, pero decidí que ya no era compatible con mi actual profesión que es la de actor".

Óscar Higares y Carlos Pérez Gimeno

Una vez terminado el acto, me llevaron a conocer La Piconera, un local que está de moda con música y actuaciones en directo de flamenco, propiedad de Manuel Vega, empresario de la noche, y novio de Cayetana Rivera Ordoñez, allí estuve hablando con la pareja, que están encantado y felices, y según me contó la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, está encantada porque este año es la madrina de la Exhibición de Enganches. En años anteriores lo fueron Victoria Federica, Beatriz de Orleans, Norma Duval, o Lourdes Montes, entre otras. Llama la atención cuando hablas con Tana, así es como la llaman, porque físicamente es como su padre, y habla igual que la madre, tienen el mismo tono, y cuando se lo dije, me dijo que así era. Es muy simpática, y está encantada en Sevilla.

Una noche mágica al igual que esa ciudad, y de la mano de esos organizadores insuperables.