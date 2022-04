Agria bronca entre Adriana Abenia y Tania Llasera por la obesidad: "Defender los kilos es tu esencia en redes"

Adriana Abenia ha generado polémica por su comentario en Instagram a raíz de una publicidad donde aparecía una modelo obesa. La presentadora comento una campaña de una marca de bañadores asegurando que "defiende de la diversidad de cuerpos e la mujer" pero ha acabado siendo tachada de "gordófoba".

Abenia quiso subrayar que "estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos. Seamos honestos, la obesidad acarrea problemas como diabetes, accidentes cerebrovasculares, cáncer, hipertensión".

El comentario siguió con la presentadora asegurando que "por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos".

El comentario inicial de Abenia | Instagram

Una opinión que le ha valido ser replicada por la también presentadora de Mediaset Tania Llasera, que de nuevo vía Instagram ha señalado que "llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal" hasta ahora, cuando "por fin" se percibe una diversidad que Abenia tacha de "apología de la obesidad".

"Te lo digo con amor -continúa- demagogia barata es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco atractivo de ver, con el tan manido ‘te lo digo por tu bien’ como escudo".

La contestación fue tachada de "demagogia" por Adriana Abenia, que subrayó que no critica el sobrepeso, porque "las mujeres somos preciosas da igual la talla", asegurando que pesa 14 kilos más que cuando empezó en la tele ("así que no eres la única que ha cambiado por fuera") pero que lo anterior es "fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad". Y sigue: "Sé que defender los kilos de más es parte de tu esencia en redes y lo respeto. Pero no es sana ninguna de las dos posturas, pregúntale a un médico a ver qué opina. Con cariño"

Un enfrentamiento en redes que ha dividido a los seguidores de una u otra pero que ha reportado una polémica, quizá inesperada, para Adriana Abenia.