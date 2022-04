Los "4 minutos y 42 segundos" en los que el "gafado" 'Sálvame' se aprovechó del dolor de Belén Esteban

La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande todos los temas de actualidad rosa, incluyendo la caída en directo de Belén Esteban en Sálvame, donde no se reaccionó adecuadamente a un suceso inesperado en el plató.

Tal y como explicó la subdirectora Isabel González, fueron "cuatro minutos y cuarenta y dos segundos con el programa emitiendo con planos en directo y zoom a la cara sufrimiento de Belén" que, naturalmente, está con "un cabreo de narices", tal y como se pudo apreciar cuando llegó a su casa tras ser atendida en Urgencias, sin siquiera "abrir la ventanilla" del coche para atender a los periodistas.

Unos minutos en los que, además, se pudo ver la "entrepierna y ropa interior de Belén", ya que no se la cubrió con una chaqueta mientras estaba tendida en el suelo. La colaboradora llevaba una falda animal print demasiado corta que, quizá, fue una de las causas de su caída: Belén intentó en todo momento que no se viera más de la cuenta y, al menos mientras estuvo colgada, las cámaras del programa lo respetaron.

Es -según Federico Jiménez Losantos- la "típica guarrada de un programa gafado", citando el "triángulo gafancio" que parece ahora marcar todas las decisiones de Sálvame, consistente en "Pedro Sánchez, Rociíto y Jorge Javier". Un triángulo donde "no va a salir nadie vivo ni sano".

Naturalmente, la audiencia del espacio remontó, pero se trató de un episodio "rastrero de una cosa que se está demoliendo", dijo Federico en relación a Sálvame. "Es un programa que esta demolido, triturado", dijo en la crónica, señalando que Jorge Javier no reaccionó especialmente bien durante el suceso (como a la hora de pedir inmediatamente un médico) con tampoco la dirección (que no pasó a publicidad) "atentando contra la dignidad de una persona que no puede defenderse del dolor".

