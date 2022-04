'Sálvame' acusa a Diego Arrabal de difundir el bulo de Ana María Aldón y la prostitución

Cuando la crisis matrimonial entre Ana María Aldón y José Ortega Can parecía zanjada definitivamente, la polémica ha sacudido de nuevo la vida de la diseñadora. Después de que la mujer del torero hablase sobre su dura infancia y juventud debido al carácter violento de su padre, así como las dificultades económicas que ha tenido que sortear a lo largo de su vida, diferentes medios de comunicación han especulado sobre su 'verdadero' pasado.

Una de las últimas en hacer referencia a esos supuestos capítulos oscuros de la vida de Ana María fue Lydia Lozano que durante el programa Sálvame del pasado jueves, habló de una "época chunga", insinuando, sin decirlo, que podría haberse dedicado a la prostitución. El periodista Diego Arrabal fue un paso más allá este domingo en Viva la vida y pregunto a Ana María, sin medias tintas, si había ejercido la prostitución: "Jamás, jamás y me parece aberrante tu pregunta", respondió indignada la protagonista.

"Eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo, a nadie más (…) Esto ya supera cualquier límite, no sé quién está filtrando esas informaciones falsas. No me imagino quién puede ser tan mala persona, pero el simple hecho de que se especule con ello es muy grave y no me voy a quedar callada. Ortega no tiene que tomar cartas en el asunto. Las voy a tomar yo", añadió.

Una especulaciones que según Sálvame habrían comenzado con las palabras de Diego Arrabal días antes en el programa presentado por Emma García, cuando hizo referencia a un secreto de Ana María que podría salir a la luz. "Él tan valiente y osado, se corona como un intrépido y audaz periodista al formular esta pregunta. Sin embargo no es más que el resultado final de una astuta trampa que lleva tramando desde hace nueve días. Una manipulación de libro", señaló el programa, asegurando que Lydia Lozano fue la "tonta útil" del fotógrafo.

Según el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, el colaborador de Viva la vida llevaba días "calentando el terrero" para conseguir que otros compañeros "lo contasen por él". Lydia por su parte, evitó nombrar al paparazzi, y explicó la reacción del entorno de Ana María a su información: "El viernes, viniendo a Sálvame recibo una llamada anónima. Me dice que es el mánager de Ana María Aldón y me informa de que ella no tiene nada en mi contra. Me pregunta sobre estos rumores pero le dije que yo no le podía decir lo que se dice por los pasillos porque no sé si es verdad o mentira. Le dije que creo que sé de donde viene esta información y le recomendé que llamase a la persona que lo había soltado".