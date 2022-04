Eugenia Martínez de Irujo: "No tengo ningún interés en ser abuela todavía"

Un año más, la Fundación Querer ha organizado una cena benéfica con el fin de recaudar fondos para continuar la investigación de las enfermedades neurológicas infantiles y juveniles. Este año el premiado con el Hero Award 2022 ha sido el doctor Oscar Marín Parra, entre otros. Al frente de dicha fundación está Pilar García de la Granja.

La cita fue todo un éxito , al igual que en anteriores ediciones. Julian Contreras, encantado de lo bien que está funcionando su libro erótico, Margarita Vargas con Luis Alfonso de Borbón, tan felices como el primer día, y la que no falla nunca, Eugenia Martínez de Irujo, que llegó con su marido Narcís Rebollo y, como siempre, gritando a los cuatro vientos lo feliz que está.

"Siempre vengo porque quiero mucho a Pilar y me tiene para todo lo que necesite", dijo. La duquesa de Montoro ya está pensando en la Feria de Sevilla y pasar unos días con su hija Tana. "Nos llevamos muy bien, con mis hermanos está todo fenomenal, con Fran también. Yo no soy nada rencorosa, y de aquella época ha pasado mucho tiempo. Lo importante es nuestra hija y con Lourdes me llevo muy bien, es una monada. Con mi hermano Cayetano ya hicimos las paces, comentó entre risas".

Al preguntarle por Alfonso, comentó que no se veían mucho, pero sí se escribían. "Soy la mejor de la familia", dijo en plan de broma. También estamos muy contentos por el embarazo de mi sobrina Brianda, la verdad es que estamos todos encantados". Así lo comentó.

Al preguntarle si tenia ganas de ser abuela dijo que no tenia ningún interés todavía, que a su hija la veía muy bien y muy feliz.