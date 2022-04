La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Alaska para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el peculiar triángulo formado por Antonio David, Olga Moreno y Marta Riesco después de haberse confirmado la relación con la segunda y tras la dura entrevista de Olga en Semana dando por acabada su relación.

La principal beneficiada ahora mismo es Marta Riesco, sobre todo tras haber pasado unos días complicados tras la ruptura en directo con Antonio David. Sucedió tras el plantón público en su cumpleaños, con la reportera finiquitando la relación en directo en una conexión televisiva.

Pero, paralelamente -tal y como se supo después- el ex de Rocío Carrasco tenía otro plan entre manos: presentarse en la junta de accionistas de Mediaset -donde trabaja Marta- para dar un duro discurso sobre su despido. Tal y como apuntó Paloma Barrientos, "cuando no fue al cumpleaños ya lo tenia orquestado, ir a la junta. No quiso perjudicar a Marta", dijo la periodista en esRadio.

Federico Jiménez Losantos, sin embargo, dudó de la actitud en público de la periodista de El Programa de AR. "Yo la inocencia de Marta Riesco me merece mas o menos la credibilidad de Baltasar Garzón, entre cero y nada. Creo que ella es una acelerada que está en su momento vital y que cree que Antonio David es el hombre de su vida, y si no loes, en todo caso que es su vida, que ha llegado su momento y que adelante con los faroles", opinó en Es la mañana de Federico.

La prueba final son sus declaraciones televisivas el mismo día del cumpleaños "y cómo se rompió en la limusina, abandonada por el hombre por el que lo había dejado todo. Está encantada de ser personaje", dijo en esRadio.

Pero no contenta con eso, "luego se fingió loca. Estuvo un fin de semana diciendo que tenia un trastorno con esta desvergüenza de algunas famosas, cuando hay gente que tiene problemas mentales de verdad. Lo que tenia era un agobio de fin de semana mientras arreglaba el compromiso del otro. Y a Antonio David lo ha comprometido por completo. Cuando veía las imágenes del otro y la sonrisa de ella, que empezaba a la altura de Tokio y acababa en Pekín… Una sonrisa de ‘he ganado, he triunfado, he demostrado a todos que aquí la que manda soy yo", dijo Federico.

Todo ello en medio de un tira y afloja público por su relación. Una relación en la que "Antonio David ha llevado cuatro o cinco partidas simultáneas", desde su relación con Marta a la de Olga, por no hablar su lucha contra Telecinco y Rocío Carrasco. "Ella creerá que este no le afecta pero el patrón de comportamiento de él la afecta completamente. Cree que ella no es como Olga Moreno, que es una señora mayor, y que ella puede con todo. Y no puede con todo", zanjó el director de Es la mañana de Federico.