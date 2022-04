Olga Moreno rompe por fin su silencio: "Me he sentido traicionada. No me merezco esto"

Olga Moreno es, ahora sí, "paloma herida" que "rompe su silencio" después de meses de especulaciones sobre el destino fatal de su matrimonio. Y aunque el martes, cuando supimos que hablaría en exclusiva para Semana, se esperaba que sus declaraciones fuesen tibias y comedidas, hay que felicitar a sus autores, Marta Bolonio y Jorge Borrajo, por el resultado en esta entrevista de la que habrá segunda parte.

Olga se explaya a lo largo de doce páginas en las que posa además muy guapa vestida con ropa de su propia tienda. Qué mejor manera de hacerse publicidad. Y aunque en algunos momentos de la conversación se viene abajo y llora, demuestra que tiene fuerzas para seguir adelante. Porque las va a necesitar.

Dice la revista que "la mujer de Antonio David concede su entrevista más amarga". Todavía no la califica como "la ex". Y titula en portada con una frase contundente: "No me merezco lo que me ha pasado".

Lo mejor de la charla, la cronología. El relato de los hechos nos permite conocer de forma aproximada cuánto tiempo ha vivido engañada (por su marido). Porque, aunque Olga supo que se separaba hace seis meses ("Cuando vi a mi marido con otra se me cayó el mundo encima"), en el fondo ya sospechaba que algo pasaba.

Y es que ya al salir de Supervivientes "todo empieza a ir mal". "Agosto es muy mes muy duro porque mi marido (siempre se refiere así a Antonio David) es una persona ausente, un hombre hecho polvo que está destrozado psicológicamente" por la emisión del documental de Rocío Carrasco. Un mes después le pide que se separen. "Es ahí cuando me rompo por completo porque en mi cabeza la palabra separación no existía. No me lo esperaba" (llora, leemos).

"Todo empieza por el famoso autobús de Sálvame, por la manera en la que el programa le ridiculiza", señala en referencia a las mujeres que, según el espacio, estaban con él. Y reconoce que "no se fue bien a Supervivientes" ni "con mis problemas de pareja solucionados". De hecho, Antonio David no quería que entrase en ese mundo.

Lógico, teniendo en cuenta algo que cuenta Olga y que explica lo maquiavélicos que pueden llegar a ser en Mediaset: "Yo firmé el mismo día que echaron a Antonio David, el día del despido, y eso fue cuando ya se había anunciado el documental. Si llego a saber en qué consistía no me hubiese ido".

A su regreso de la isla, Olga se encuentra "una familia completamente derrumbada. Fue devastador".

Día de Autos: se enteró de todo el día de las fotos

"Yo el día que salen las fotos de él saliendo de casa de Marta es cuando me entero de todo. Hasta entonces te aseguro que yo no sabía absolutamente nada". Y explica por qué nunca creyó los rumores que sonaban con tanta insistencia: "Siempre me lo ha negado todo. Era mi marido, así que yo lo creía a él siempre". De hecho siempre achacó sus intenciones de romper a que estaba devastado por el documental de Telecinco. No sería la única vez que se lo negase, al más puro estilo San Pedro.

"Lucho hasta el día que se publican las fotos de él saliendo de casa de Marta. Ese día se me cae el mundo encima". "Octubre, noviembre y diciembre yo sigo luchando por la relación, porque además él estaba en casa conmigo y con mis hijos". Incluso pasaron juntos las Navidades, hasta que el 6 de enero ella le pregunta si es cierta la información que le ha contado una amiga de la cadena. "Y él me lo niega".

El día de autos, Olga, tras ver las fotos, asegura que "le digo de todo menos bonito. Me salen lagartijas por la boca". Y aquí narra un episodio un tanto turbio sobre una conversación que mantiene con Marta Riesco de apenas unos segundos presa de la ira. "Un arrebato mío. No pasó absolutamente nada".

Siempre respetuosa, niega que se esté negando a separarse. "Ni siquiera hemos hablado de hacer papeles". Sí le reprocha que no respetase su decisión de no decírselo a los niños: "Le pido tiempo, pero él toma la decisión de que no quiere concedérmelo. Ahora sé que es porque tenía una relación".

Y el resto es una declaración de amor en toda regla al padre de su hija y de los hijos de Rocío Carrasco que ella ha cuidado y que, de hecho, va a seguir cuidando: "David quiere vivir con los dos". "La infidelidad es una cosa y cómo es mi marido como padre es otra". Añade Olga algo que nos ronda: no duermen juntos. "Tampoco lo hacíamos antes". De hecho le excusa diciendo que "el único pero que puede ponerle es que no haya sido sincero conmigo. Supongo que no lo fue porque no quería hacerme daño".

"Creo que nadie le va a amar como le he amado yo… Y sé que él me quiere con locura, que ya no me ama, pero sé que me quiere y que va a hacer lo mejor posible por los niños y también por mí".

Y concluye diciendo que la culpa de que su matrimonio se haya roto no la tiene el documental, sino Antonio David Flores. "Desde que lo vi con Marta ya no estoy enamorada. A mí se me cayó una venda, pero aunque es buen padre y buena persona, él no se ha portado bien conmigo".

Cristina e Iñaki, que corra el aire

Hola sigue pendiente de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, esta semana con unas fotos exclusivas en las que, por primera vez, los vemos a los dos con sus hijos asistiendo a un partido de balonmano en el que jugaba su hijo Pablo.

Sin embargo, no hubo, asegura Hola, el más mínimo contacto: "No cruzaron ni una palabra ni una palabra en público, pero compartieron hotel, desayuno y planes con sus hijos, aunque haciendo su vida personal cada uno por separado". De hecho, en las fotos vemos a Cristina e Iñaki sentados en las gradas, pero separados por varios asientos que ocupan su hija Irene, su hijo Miguel o una cuñada.

En otra de las imágenes vemos al ex duque de Palma paseando con tres de sus hijos, su gran por las calles de Barcelona.

Según la revista "la infanta no quiere nada con Iñaki, pero otro tema es la familia que han conseguido".

Leonor y sus primas, nueva generación de Royals

Hola y Lecturas dedican sus portadas a la princesa Leonor en su última aparición pública en España antes de regresar al internado galés en el que estudia. Sin embargo, la contrapone a las fotos de dos de sus primas: Irene Urdangarín y Victoria Federica de Marichalar.

La heredera al trono visitó un Instituto público de Leganés y Hola destaca que les pidió a los alumnos que la llamasen "Leonor".

En cuanto a Irene Urdangarín, Hola destaca que "es la nueva estrella de la familia Borbón": tiene casi 17 años, mucho estilo, pelo rubio y ojos azules y es la más cercana en edad a su prima Leonor.

El hijo de Pepe Navarro e Ivonne habla en ‘Lecturas’

Alejandro Reyes responde a su padre desde la portada de Lecturas en su primera entrevista exclusiva. El joven, que quiere dedicarse al mundo del espectáculo, posa para la revista "harto de los desprecios que Pepe Navarro dirige hacia su madre en sus intervenciones públicas".

Dice Alejandro que "se le cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Pepe Navarro. Por eso no acepté sus apellidos". El chico lo ha pasado mal. Explica que con 14 años quiso conocerle, y que tras mandarle varios mensajes por fin le contestó tres meses después. Cuando por fin acordaron un encuentro, Alejandro le esperó en la puerta del colegio "toda la tarde". "No me recogió nunca".

También narra la estrategia que, según él, siguieron sus hermanos Andrea y Marlo para que se sometiese a una prueba de paternidad y la decepción que esto le supuso. "Me repugna como hombre. No tiene ningún valor". Y añade que no le interesa nada su dinero: "Que mis hermanos se queden con su herencia y la repartan en vida".

Pepe Navarro vende su mansión de Ibiza

Semana asegura que el presentador ha vendido por fin la casa que tenía en Ibiza, una espectacular propiedad que llevaba cuatro años en el mercado.

La residencia, ubicada en una finca de treinta hectáreas, era "la joya de la corona de su patrimonio". Construida sobre la montaña en un material que recuerda al adobe, salió a la venta por 10 millones que finalmente ha tenido que rebajar hasta siete y medio.

Añade Semana que el motivo de la venta es que Navarro necesita liquidez para emprender un nuevo proyecto en televisión.

Raquel Mosquera vende su casa por las deudas

Asegura Lecturas que la viuda de Pedro Carrasco ha dicho adiós a su hogar durante los últimos años. Raquel Mosquera ha vendido la propiedad "porque estaba al borde de la ruina".

Según la publicación, Raquel pedía medio millón de euros por la vivienda, un chalet de casi cuatrocientos metros cuadrados sobre una parcela de ochocientos. Finalmente ha tenido que rebajar el precio hasta los 469.000 euros.

Ahora la peluquera se ha mudado a una casa más pequeña con su incondicional familia: su marido Isi y sus dos hijos.

Cóctel de noticias

Lo de Belén, en Lecturas. La revista lleva en portada una pequeña foto de Belén Esteban por los suelos segundos después de sufrir el accidente laboral que la mantendrá postrada más de seis semanas. La imagen es algo indecorosa: Belén aparece con las piernas abiertas y se ve su ropa interior. Acababa de romperse la tibia y el peroné después de participar en una prueba en Sálvame. Ahora tendrá que pasar por quirófano.

Eva y Cayetano, con su niño en la Feria de Mairena de Alcor. La modelo ya ha sacado del armario el traje de flamenca. A una semana de la Feria de Sevilla, ha paseado con su marido por las fiestas de su pueblo y han disfrutado de las atracciones que tanto gustan a los niños. Diez Minutos añade que el diestro tiene la mano entablillada.

Sara Carbonero, ilusionada. Lecturas publica varias fotos en las que vemos a la periodista junto al músico en un concierto del grupo Tu otra bonita. En las imágenes no hay ni besos ni abrazos, sólo la cercanía propia de una sala con el volumen de la música alto. Pero dice la revista que "derrocharon mucha química". Semana explica en exclusiva cómo se conocieron: en un camerino durante una actuación de una amiga de la influencer. Desde entonces ella "le envía mensajes especiales".

Yolanda Font presenta en Hola a su hija Micaela. Se trata de la niña que acaba de tener con Antonio Miguel Carmona, el que fuera candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid y hoy vicepresidente de Iberdrola.

David Broncano reforma los dos áticos que se ha comprado en el centro de Madrid. Según Lecturas, se trata de dos viviendas contiguas de 120 metros cada una que formarán un ático con terraza de setenta metros cuadrados. El presentador está pagando dos hipotecas que suman más de 700.000 euros.

Kiko Hernández, portada de Diez Minutos. El colaborador de la revista habla de la nueva edición de Supervivientes: "Kiko Matamoros me dijo que va a ir a saco a por Nacho Palau".

Nuria Fergó y Manu Tenorio graban juntos veinte años después de Operación Triunfo. La pareja con más química de todas las ediciones del certamen reconoce en Hola hubo algo entre ellos "que se guardan en la memoria". "Éramos muy jovencitos y lo importante es lo que queda hoy".

Alejandra Martos presenta a su hija Manuela. Hola despixela a la nieta de Raphael y Natalia Figueroa en un reportaje en el que madre e hija posan por primera vez con motivo del Día de la Madre.

Elena Tablada posa con su hija pequeña en Hola. La ex de David Bisbal no puede sacar a la hija que tiene con el cantante por decisión judicial.