Rocío Flores carga contra Olga Moreno por su exclusiva: "Me siento decepcionada"

Inesperada reacción de Rocío Flores a la exclusiva de Olga Moreno este miércoles en Semana. La hija de Antonio David Flores ha mostrado su apoyo a Olga desde que se anunció la separación y ha preferido mantenerse al margen de polémicas, pero ahora dice sentirse "muy decepcionada" con ella por no haberla avisado de que concedería la entrevista. Rocío explicó este miércoles en El programa de Ana Rosa que se enteró el pasado lunes de la existencia de la exclusiva. "No es tanto por lo que dice, sino por la manera en la que se ha hecho todo", dijo.

La colaboradora no pudo esconder su sorpresa cuando Olga le dijo que iría al cumpleaños de Antonio David en Málaga, un evento familiar que organizó Rocío sin invitarla. "Yo me quedé alucinando cuando Olga me dijo que iría al cumpleaños, me dijo que mi padre le había dicho de ir (...) Era una sorpresa y la sorpresa me la llevé yo. Mi padre llegó a Málaga el sábado por la tarde, el mismo día que Olga hizo la entrevista. Él no sabía el contenido", aseguró. Rocío no quería que Olga fuera a la fiesta con su familia tras el revuelo montado con las fotos con Marta Riesco el día anterior pero al parecer, Antonio David le pidió permiso a Marta para invitar a Olga, a lo que ella accedió.

Por dejarlo claro, Rocío confesó qué es lo que realmente le ha decepcionado: "No me entero de la entrevista hasta el lunes. Lo que me ha decepcionado realmente es que Olga diga que va al cumpleaños, hace un posado con mi padre sin que mi padre supiera el contenido. Y yo llego al cumpleaños sin saber nada". También dejó claro que ella siempre ha tratado de mirar por su familia. "Los adultos han mirado por su propio beneficio. Lo que me duele es la manera en la que se han hecho las cosas".

A quien no criticó Rocío en ningún momento fue a Antonio David, a pesar del dolor que expresa Olga en su entrevista por la aventura de su marido. Lequio sostuvo que "está protegiendo a su padre a capa y espada. "¡Tú vienes aquí aleccionada por tu padre!", espetó Lequio, iniciando un enfrentamiento con su compañera: "¿Tú te crees que somos idiotas?". Rocío respondió furiosa: "¿Me estás diciendo en mi cara, después del año y pico que llevo tragándome todo lo que me he tragado, comiéndome todos los temas que no me correspondían, estando aquí y dando la cara, que vengo aleccionada por mi padre?".

Joaquín Prat también dio un toque de atención a Rocío por molestarse con Olga, ya que nunca se la ha visto enfadarse con su padre cuando daba exclusivas sobre Rocío Carrasco. "Te lo juro por mis dos hermanos y mirándote a los ojos, que lo que me hace estar de la forma que estoy es que salgan esas cosas de la forma que se han hecho", insistió. "Pero Rocío, tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho. Si tú tuvieses 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre...", contestó el presentador.

Joaquín Prat, a Rocío Flores: "¿Tu padre a ti te hubiese avisado cuando iba a hablar de tu madre?" https://t.co/wIUNlmMNBH #AR27A pic.twitter.com/1WGw1CVo6e — Telecinco (@telecincoes) April 27, 2022

Rocío Flores, sin dar crédito, recordó que su madre también protagonizó revistas hablando mal de su padre, pero Joaquín Prat sentenció: "Me gustaría saber cómo hubiese sido tu actitud... ¿O tu padre a ti te hubiese avisado de cuando iba a hablar de tu madre con la edad que tienes ahora?". La joven resopló muy nerviosa y el presentador dio paso a publicidad, dejando el plató en tensión.