La mentira de Rocío Flores en su "horrorosa y torpe" reacción a la entrevista de Olga Moreno

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel Gonzalez, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar largo y tendido la actualidad social del momento. Incluyendo la sorprendente reacción de Rocío Flores a la entrevista de Olga Moreno en Semana declarándose traicionada por su marido tras anunciar su romance con Marta Riesco. Una entrevista que la hija de Antonio David no se esperaba y que la ha llevado a alinearse por primera vez y de manera inesperada en contra de su madrastra.

Según dijo la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, las declaraciones en El Programa de Ana Rosa se trataron de un error de cálculo en toda regla de Rocío Flores, que se sintió traicionada porque Olga no le había comentado nada de la entrevista… cosa que Cortázar aseguró que no era cierto.

"Cuando empezó a hablar muy nerviosa diciendo que estaba decepcionada porque no le había dicho que había hecho la entrevista, y que Olga fue al cumpleaños este domingo en lo que había supuesto la decepción de su vida".… dijo Cortázar en esRadio. "Pensé: esta chica no sé si sabe lo que está diciendo o lo está pensando en esa cabeza. No ya por las consecuencias sino porque era tan absurdo, tan injusto, que la dije [Cortázar estaba en el plató de AR durante las declaraciones] que se acababa de cargar la imagen que tenía de ella mucha gente. Lo encajó mal y luego hizo la rectificación por la tarde con Sonsoles. Porque era una estupidez de tal calibre…"

Y es que, según Cortázar, Olga no se lo dijo el domingo, pero sí lo hizo el lunes. Es decir, que Rocío Flores no se enteró de la entrevista cuando fue publicada el miércoles, tal y como dio a entender. "Ella no se lo dijo pero se lo dice el lunes. Rocío lo negó ayer en el programa. No se enteró el miércoles ni a las ocho de la mañana cuando le llama alguien. No. Le llama Olga. El domingo no se lo dijo seguramente porque no le quería amargar el cumpleaños, porque estaba la abuela o que era una reunión familiar", explicó la periodista en Es la mañana de Federico.

Calificando las declaraciones de Rocío Flores de "horrorosas y de una torpeza absoluta, ni siquiera existe el consuelo de que fuera una reacción en caliente. Algo que no puede decir Olga Moreno, dado que la entrevista -explicó Cortázar- se hizo el sábado, el mismo día que salieron las imágenes de Marta Riesco y Antonio David disfrutando juntos del cumpleaños de él en las redes sociales.

"Hizo la entrevista cuando ve que el matrimonio está terminado del todo y no hay posibilidad. ¿Y qué pasa cuando hace ese reportaje con el director y una redactora? Alguien abre el Instagram y aparecen las fotos de Antonio David. Y si estás mal, que lo estaba desde el primer minuto llorando, y ves la fotografía… Eso no ayuda. Te altera más. Y ese estado anímico de emociones entontradas, veo la entrevista y deduzco que Olga todavía es una mujer enamorada".

Pese a ello, puntualizó Federico Jiménez Losantos, las declaraciones de la todavía mujer de Antonio David fueron "exquisitas. Es demasiado buena con él".