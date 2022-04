Pipi Estrada regresa a 'Sálvame' tras 10 años de veto: "He venido para quedarme"

Pipi Estrada regresó al plató de Sálvame "después de diez años de veto", tal y como él recordó, con motivo de los 13 años de la primera emisión del programa, que comenzó el 27 de abril de 2009. El ex de Terelu Campos, sin embargo, prometió venir para quedarse.

"Cuando me llamaron para venir dije: ¿estoy soñando?", reflexionó, después de recordar que "hace diez años que no piso Mediaset".

Durante su intervención habló de Terelu, con la que confesó haber entrado en contacto con motivo de la enfermedad de su madre, María Teresa Campos, por primera vez tras 11 años "sin hablar": "Le escribí un mensaje y me respondió con mucho respeto", dijo conciliador.

Pipi, que dijo que "ha venido para quedarse", pidió también perdón a Lydia Lozano por sus viejas discusiones y traiciones. Y tuvo buenas palabras para su ex, Miriam Sánchez, que sufre ahora algunos problemas de salud. "Es maravillosa, es tan entrañable, me produce tanta ternura, es un ser humano al que adoro… Dejó la televisión porque le tenía mucho miedo, pensaba que se la iban a jugar, pero ha sido muy hormiguita", dijo.

Con Rara Mora no fue tan conciliador. "Los errores y las equivocaciones se perdonan, las traiciones no. Rafa pertenece a la familia de los reptiles", dijo, encendiendo una nueva mecha, asegurando que le "traicionó mintiendo como un bellaco". Se refería Pipi a cómo al colaborador se le abrieron las puertas de Telecinco hablando de él y Miriam Sánchez, cosa que hizo. "Eres un miserable, porque no hay cosa peor que decir una verdad a medias", dijo.