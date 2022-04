Gordofobia o hambre de fama

Adriana Abenia ha dicho lo que más de uno ha podido llegar a pensar. La polémica reflexión de la influencer o actriz sobre la diversidad de las tallas no deja indiferente a nadie, y menos a aquellas prescriptoras que lucha por normalizar la diversidad de las tallas en la moda y la belleza. Según Adriana, ni la anorexia ni la obesidad son "buenas". En verdad no sé quién es la señorita en cuestión, ni a qué se dedica, por lo que este tipo de polémicas siempre son bienvenidas para relanzar la carrera de uno. En google aparece una foto de ella en photocall con un pecho al aire, por lo que si este es su mayor mérito, la autoridad para dar lecciones de vida son más bien pocas.

Con perlitas como estas "las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos" se ha quedado a gusto.

Sin embargo, diré a favor de la mujer cuyo linchamiento no debe de ponerle las cosas fácil, que hay un trasfondo de verdad en todo su discurso. El error está en la fórmula, el canal y medio que ha escogido, y el contexto, partiendo de una campaña de moda para surf y baño en donde, entre las modelos (todas con cuerpos de surfistas profesionales cuyos cuerpos no tienen ni un ápice de gasa) aparece una mujer con "aparente" sobrepeso u obesidad.

Esto es algo que yo llevo un tiempo reflexionando. Sin embargo, al igual que a muchas mujeres con hiperdelgadez se las acusa de no estar sanas (teniendo unas analíticas perfectas), quizás pueda darse la misma situación a la inversa.

La última en sumarse al tren de la polémica es Itziar Castro, quien ha regalado titulares como los de "me enorgullece que en la moda haya diversidad". Y es que hasta cierto punto tiene razón. Sacar en campañas a mujeres con obesidad no significa que se haga apología de la misma, pero sí normalizar que estos cuerpos existen y no por ello deben ser menos bellos.