Así reventó Marta Riesco la trampa de Luis Pliego y Rocío Carrasco: "Soy más brillante yo"

Caos total a raíz de la llamada del director de Lecturas, Luis Pliego, a Marta Riesco para ofrecerle una supuesta oferta musical de Rocío Carrasco. La reportera entró desde la Feria de Sevilla en El Programa de AR para reiterar de nuevo su versión: que solo después de la conversación con el periodista y la hija de Rocío Jurado se le dijo que era una oferta artística.

Sobre la situación, que Riesco cortó inmediatamente vía telefónica, pesa una sospecha: obtener una imagen de la periodista con Rocío Carrasco mediante un paparazzi y publicarla con el consiguiente escándalo contra Antonio David Flores. Ella, afortunadamente, nunca les dio la oportunidad: "Absolutamente no porque creo que reunirte con la persona que ha denunciado por violencia de género no es lo mas recomendable", dijo al respecto.

Todo sucedió, además, después de unas declaraciones de Marta Riesco en AR en las que concedía el beneficio de la duda a Rocío y arremetía contra Antonio David, del que estaba separada en esos momentos. O, tal y como ella misma dijo desde Sevilla, "aprovechar un momento en el que estaba mal con Antonio David para que me fuera con ella a tomar algo y me hicieran una foto para Lecturas, y que diese a tender que me apoya en los momentos tristes y que compro el testimonio de Rocio Carrasco por violencia de genero y que nunca se llegó a hacer ni siquiera un juicio".

Porque, si no, "¿qué hace Luis Pliego proponiendo un proyecto musical si no es promotor musical sino director de una revista? Por favor", se preguntó Marta Riesco desde Sevilla, defendiendo su teoría de que se trataba de una trampa para hacer fotos. Una jugada periodística que Patricia Pardo, presentadora de AR, calificó de brillante, aunque tal y como dijo Marta Riesco, que insistió varias veces en que ha sido ella quien destapó la información, "ha resultado que soy más brillante yo".

La periodista y cantante del tema "No tengas miedo" -en el fondo, la razón de ser de la polémica- asegura que tiene pruebas para demostrar su versión, aunque va a esperar a desvelarlas. "Voy a esperar y escuchar todas las partes. Me gustaría escuchar a Rocío Carrasco", dijo sin asomo de duda. "Estoy deseando escuchar si Rocío Carrasco entra en directo y dice que nunca ha mantenido conversación conmigo. Quiero dejar claro que esta información la saco yo diez días después de que se produzca. Es un bombazo que ella me proponga cantar", explicó en el directo de El Programa de Ana Rosa.