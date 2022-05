Los 30 años de Oscar Higares con Sandra Álvarez: "No hay secretos"

Oscar Higares fue uno de los invitados a la presentación de Tío Pepe en Rama 2022, en El Real Alcázar de Sevilla. Un acto celebrado a las puertas de La Feria y realizado con la ilusión de poder a vivirla después de la terrible pandemia. El que fuera una gran figura del toreo es un enamorado de la capital hispalense. Así me lo contó durante la conversación que mantuvimos.

"Aquí he tenido grandes tardes, en La Maestranza, enfrentándome a los Mihura, pero eso ya es historia. Llevo 11 años fuera de los ruedos, hice algunos festivales, pero decidí que ya no era compatible con mi actual profesión, que es la de actor. Tengo muy claro que no me puedo arriesgar a tener cualquier accidente, que puede ocurrir si te pones delante de un toro. Eso lo decidí mientras estaba rodando Gigantes, del maestro Urbizu, hace unos 4 años. Estoy totalmente volcado en mi carrera, al principio la gente se pensaba que esto era un juego, aunque según parece tengo cualidades y puedo hacerme un huequito en este difícil mundo de la interpretación".

"Hace una semana hemos terminado de rodar la serie de Miguel Bosé -contó- en la que interpreto un pequeño papel, muy bonito, que es el de Domingo Dominguín, uno de los hermanos de Luís Miguel, que era con el que mejor se llevaba. Lo he disfrutado mucho. Y ahora está a punto de estrenarse El Inmortal, la serie de los famosos Miami, que eran los que manejaban la droga a las puertas de Madrid. Mi personaje es El Rocas, era uno de los miembros. Todo eso se podrá ver en diferentes plataformas".

Higares es una persona que le gusta mucho involucrarse en sus trabajos. Sigo con mis negocios de hostelería en Tarifa. Cuando estaba en activo invertí bien , y me gusta tener mi patrimonio, y eso lo he conseguido gracias a mi buena cabeza".

El que fuera matador de toros lleva 30 años de feliz matrimonio con Sandra Álvarez y son padres de tres hijas. Piensa que ninguna de ellas va a seguir sus pasos en de la interpretación. "India tiene 18 años y va a empezar arquitectura, es igual de creativa que yo, y también ha hecho cosas como modelo. Martina tiene 15 y todavía no sabe lo que va a hacer, y Cloé todavía es muy pequeña. Sandra y yo llevamos 30 años juntos, toda una vida , y te digo de verdad que no hay secretos, lo único que hay es que la persona que tengas al lado te haga la vida fácil, y que la felicidad de uno no dependa del otro, porque si no estas siempre condicionado. Somos una pareja muy normal, y lo hemos sido siempre, nos entendemos muy bien y nos tenemos un gran respeto. Somos muy diferentes, yo tengo muchas inquietudes y ella menos, pero no pasa nada por eso. Somos muy distintos pero nos completamos perfectamente, y ese puede ser el secreto"