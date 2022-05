Nacho Palau habla sin tapujos de Miguel Bose: "Estuve más con él que con mi familia"

Noche de emociones para Nacho Palau en Supervivientes. El escultor, ex de Miguel Bosé, recibió un mensaje de su madre y decidió abrirse por fin sobre su relación con el cantante, cuyo fin precipitó un juicio por la custodia y filiación de sus cuatro hijos adoptados.

Palau habló, efectivamente, de su pareja durante los últimos 25 años, cómo lo conoció cuando él solo contaba 19 años y Miguel Bosé, 37, y se fue a vivir con él abandonando su hogar familiar. "He estado con él veintitantos años, he estado más con él que con mi familia", dijo Nacho Palau, que confesó habérselo "pasado muy bien".

La ruptura, no obstante, fue extraordinariamente complicada. Cada uno de ellos adoptó dos mellizos y ahora sendas parejas viven separadas debido al proceso judicial ganado por miguel Bosé. "Me vi desprotegido, asustado... Las cosas las ves venir pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños…", dijo emocionado.

Aunque la relación con Bosé es mala, no lo es con la familia del cantante. Lucía Dominguín vive cerca de su casa, y también lo hace la exsuperviviente Palito Dominguín. Recuerda con cariño a la "divina" Lucía Bosé, fallecida recientemente.

Sobre sus hijos, "cuando yo salga ellos tendrán vacaciones, estarán conmigo y estarán también en Madrid", dijo refiriéndose a Bosé. "Necesito hablar con ellos, me apetece"