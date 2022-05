Jorge Javier Vázquez amenaza con abandonar Mediaset si no despiden a Marta Riesco: "O ella o yo"

La supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco continúa generando polémica entre los adeptos de la hija de Rocío Jurado y los seguidores de la reportera de El programa de Ana Rosa. Uno de los más duros con la periodista ha sido Jorge Javier Vázquez, que durante el programa Sálvame de este lunes arremetió duramente contra ella acusándola de "trilera" y "mentirosa": "No olvidemos que a Marta Riesco, con esta historia de medias verdades se apunta al carro de fomentar la idea de que Rocío Carrasco está loca. Se apunta al carro de 'el penas' (Antonio David Flores) y de Rocío Flores. Le va fenomenal catalogar a Rocío Carrasco de loca, porque así intenta invalidar su testimonio. Son unos trileros los tres", dijo, negando que la historia narrada por Riesco se ajuste a la realidad.

Tal fue el nivel de violencia verbal al que llegó el presentador, que la reportera subió varios stories de Instagram pidiendo que parase el acoso, amenazando con llevar a los tribunales tanto al comunicador como a la productora, La fábrica de la tele. Una advertencia que hizo estallar a Jorge Javier: ""Esta señora tendría que traspasar al otro lado y convertirse en lo que es, un personaje del nivel del subsuelo como el 'penas' (…) Gente como tú se cargan las empresas. No te estoy poniendo de loca, sino de fake news. ¿Ves cómo eres una tramposa y una trilera? Tú eres tonta. Te queda poco aquí. Hasta que aparezca tu jefa (Ana Rosa Quintana), porque ella estas historias tan mierdas no las acepta", dijo el catalán.

"Este señor lleva 25 minutos de acoso hacia mi persona. Insultándome, vejándome y pidiendo mi despido. Todo por haber contado la verdad de una llamada. Una verdad incómoda. Llevo dos bajas médicas por acoso de La fábrica de la tele"", insistió la reportera a través de sus redes sociales, suplicando incluso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que tome cartas en el asunto.

Estas palabras hicieron que el presentador abandonase muy enfadado el plató, amenazando a sus jefes con marcharse de la cadena si no se toman medidas contra ella: "O Marta Riesco o yo", amenazó. "A mí términos de acoso no, quizás con el que te acuestas sí, pero conmigo no. No te preocupes, Marta Riesco, llegados a este punto la cadena tiene que tomar determinaciones. Si tiene a un presentador que acosa a una redactora, creo que lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas "